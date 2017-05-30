Не дивлячись на війну, ахметовські підприємства продовжують нарощувати прибуток

30.05.2017 Поділитися

Порівняно з минулим роком виручка «Metinvest B.V.» (Нідерланди), зросла на 42,9%, що в перекладі на цифри – $663 млн, пише ЕП.

З урахуванням попередніх звітів в цілому за перший квартал 2017 року виручка компанії становила 1,853 млрд доларів, на 44% перевищивши показник першого кварталу минулого року, тоді як EBITDA підскочила в 3,4 рази – до 402 млн доларів.

Згідно зі звітом, EBITDA гірничодобувного дивізіону в березні виявилася негативною на рівні 23 млн доларів, тоді як в березні минулого року цей дивізіон спрацював з EBITDA 29 млн доларів.

EBITDA за березень-2017 металургійного дивізіону групи становила 174 млн доларів у порівнянні з 60 млн доларів у березні 2016 року, тоді як внутрішньо групові продажі в березні цього року сформували негативну EBITDA в 50 млн доларів проти позитивної EBITDA в 8 млн доларів в березні минулого року.

Зокрема, ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод» (включаючи його Макіївську філію – ПрАТ «Макіївський металургійний завод»), ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром», ПрАТ «Харцизький трубний завод», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», ПрАТ «Краснодонвугілля», ПрАТ «Донецьккокс» та Спільне українсько-швейцарське підприємство ТОВ «Метален».

Основними акціонерами «Метінвесту» є група «СКМ» Ріната Ахметова (71,24%) і «Смарт-холдинг» Вадима Новінського (23,76%), які спільно керують компанією.

Довідково: EBITDA – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.

Відділ моніторингу