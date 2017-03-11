Не можна забути. 21 річниця березневої операції у Грозному: хроніка боїв

11.03.2017 Поділитися

Вранці 6 березня 1996 року розпочалося з бойової зведення з Сєрноводського. «Голос Америки» повідомляв: «Запеклі бої в районі Сєрноводського. Російські війська спробували взяти селище штурмом, але потрапили в засідку повстанців... Численні жертви серед мирного населення... Бої в районі Бамута, який не можуть взяти з початку війни».

Радіо «Свобода»: «Інтенсивний обстріл Сєрноводського з артилерії, танків, гелікоптерів тривав. Селище практично повністю зруйнований».

Однак вже до полудня 6 березня радіо «Росія» видало в ефір наступне повідомлення «МВС ЧР»: «У місто проникла група бойовиків у 130 чоловік, захопила 2 будівлі РВВС, 5 співробітників МВС взяті в полон».

Через годину радіо «Росія»: «Близько 3:00 з боку Старопромисловського району в Грозний прорвалися декілька груп бойовиків. На блокпостах їх зустріли вогнем, але поки прийшла допомога, 130-150 бойовикам вдалося все ж прорватися в центр. Не виключено, що очолює Шаміль Басаєв. Всю ніч і ранок не припиняється бій».

Російська міліція поки не задіяна, всі дороги заблоковані, центральна частина столиці закрита для проїзду будь-якого транспорту ». Тут же маріонетка Юнаді Усамою, брат «героя Росії» Нурді Усамова: «Обстановка в столиці дуже серйозна».

Радіостанція «Нова хвиля»: «Своїм нападом на Грозний дудаєвці відволікають увагу військових від південних районів, особливо трикутника Бамут-Урус-Мартан-Рошні-Чу, де федеральні сили зустрічають найбільш запеклий опір».

«Німецька хвиля»: «Міністр оборони Росії Павло Грачов: «Нічого надзвичайного не сталося в Грозному, ситуація під контролем».

Коментар кореспондента радіо: «Війна знову повернулася в Грозний. Загони ополченців зав'язали бої з федеральними силами і завгаєвською міліцією. Їм вдалося прорватися, знищивши кілька блокпостів, КПП, спалити РВВС, взяти під контроль Старопромисловського шосе, зав'язати бої на площі «Хвилинка». І тим самим, зупинити бомбардування Сєрноводського».

Радіо «Свобода»: «На світанку бійці чеченського Опору почали операцію« з очищення Грозного від окупаційних військ». Мета – довести, що федеральні війська ніколи не зможуть здобути перемогу».

Увечері це ж радіо підводить «деякі підсумки дня», від свого кореспондента Хасина Радуєва: «14:00... в центрі Грозного, біля президентського палацу, запеклий бій. Лунають гучні вибухи, автоматні та кулеметні черги. Бої також на площі «Хвилинка», в Заводському районі.

На світанку з півдня, південного заходу, півночі три групи чеченських бійців увійшли в місто. О 6:00 «Хвилинка», Заводський район перейшли під їх контроль. До 9:00 – взяли під контроль Чорноріччя, Жовтневий район, колишній Трампарк і впритул наблизилися до центру столиці. Російські війська займали позиції біля готелю «Кавказ», а потім 4 БРТ, броньовані розвідмашини перейшли міст через Сунжу і висунулися вперед. Виявилося, на це і розраховували затаєні ополченці.

Вогнем з гранатометів 2 БРТ відразу підбили, через півгодини ще один, палаючий, повернувся, з нього вистрибували солдати... 2 години тому з БРТ стріляли по людях, хто спостерігав за подіями. Стріляли також з підстовбурних гранатометів, автоматів, кулеметів. На «Хвилинка» встановлені пости ополченців. З Ханкали висунулися додаткові сили російських військ.

Втрати з їхнього боку вже склали 40 осіб. О 10:00 з'явилися бойові вертольоти, але їм заважала низька хмарність, зробили два залпи по домівках і полетіли. З містечка Іванова Шаміль Басаєв вчора звернувся до чеченської міліції: покинути місто, не надаючи опір ... Місто спорожніло в центрі, люди йдуть в мікрорайони, де бої ще не ведуться... О 12:00 стрілянина посилилася. Бійці Опору закріплюються в центрі, щоб почати бої вночі. Такий операції ще не було. І якщо такими темпами підуть, все буде в їхніх руках».

18:00. Чеченські бійці просуваються до будинку Уряду. Запеклі бої на східній околиці. Центральний ринок уже контролюють повстанці. Входили в місто, змітаючи з дороги блокпости. А яка це нелегка задача, знає кожен, хто хоч раз його бачив. З руїн вийшли повстанці та беруть участь в боях за звільнення Грозного.

18:30. З боку аеропорту імені шейха Мансура в Старопромисловському районі висунулася російська бронетехніка. Чути інтенсивні перестрілки, оборону тут тримають місцеві жителі, допомагають бійцям, що ввійшли в місто. Бійці Опору закріплюються на завойованих позиціях, щоб вночі і вранці наступного дня продовжити штурм».

Радіо «Свобода»: «До 400 ополченців в Грозному, взятий під повний контроль район центрального ринку, нафтопереробний завод. Значні втрати серед російських військовослужбовців».

7 березня. Радіо «Свобода»: «Ніч відносно спокійно пройшла. А до світанку взагалі пострілів не було чути. Таке враження, ніби ополчення покинуло місто. Але це було оманливо: до 8:00 знову спалахнули запеклі бої. У Заводському районі, в районі вулиці Першотравнева, пивзаводу, на лівому березі Сунжи.

У Заводському районі по ополченцям б'ють танки, БМП, клуби диму видно над будівлями. До 11:00 з боку Старопромисловського району підійшли до центру ополченці. У 500 м від будинку уряду, по комендатурі ведеться запеклий вогонь. Прес-конференція Бугайова була перервана через посилення вогню навколо. Грозний закритий, блокпост біля Ханкали не пропускає і біженців. Від танкових гарматних пострілів тремтять вікна в будинках. Немає води, магазини, ринки не працюють».

Радіо «Росія»: «Бойовики, чисельністю до 1000 чоловік, не припиняють спроб прорватися до центру Грозного. Практично в кожному районі зав'язалися бої. Все блокпости блоковані, на деяких – скінчилися боєприпаси».

На засіданні РадБезу Росії Єльцин заявив: «Сьогодні Грозний очищений від бойовиків». А в цей час у Грозному знищувалися омонівці і собровці цілими підрозділами.

Радіо «Маяк»: «У другій половині дня обстановка в Грозному різко загострилася. Бої практично у всіх районах. Бойовики почали штурм телецентру. О 15:00 підрозділи МО введені в центр столиці – для охорони урядових будівель».

«Німецька хвиля»: «В Грозний введені додаткові підрозділи російських військ. Бої – у кількасот метрів від будинку Уряду».

«Голос Америки»: «Ускладнена робота журналістів. Тому відомості уривчасті, з різних джерел. Російське командування заявило про втрати: у МО вбито 32, поранено 101 військовослужбовець; ВВ МВС: убито 25, поранено 6; у «чеченських ОМОН і СОБР»: більше 70 вбито, 30 поранено, 40 пропали без вісті. Пошкоджено 4 вертольоти. Цифри не остаточні і неповні.

Бої тривали 3 діб, аж до наказу Джохара Дудаєва залишити місто. Ворог був шокований, психологічно зломлений і пригнічений!

За офіційними російськими даними, в ході подій 6-8 березня 1996 було вбито 70 осіб і 259 були поранені. За даними, опублікованими «Независимой газетой», втрати російських окупантів склали близько 170 чоловік убитими і сотні поранених. За даними чеченського командування трупи російських окупантів було важко порахувати, тому що їх було сотні.

Віктор Карпенко