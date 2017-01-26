Недооцінений урок історії: полтавцям розповіли про бій під Крутами

26.01.2017 Поділитися

99 років тому близько 300 бійців УНР протистояли 4000 загону більшовиків у бою під Крутами. Попри чисельну перевагу останніх, саме радянська армія зазнала більших втрат, ніж українські військові – 300 полеглих проти 127-146. Полтавцям розповіли про значення цієї битви і про те, наскільки важливо зараз не повторити помилок майже 100-річної давнини.

Бібліотекарка Катерина Власенко зауважила, що українська історія в плині часу нагадує рух по спіралі. Сьогодні твориться легенда кіборгів, легенда подвигів юнаків на Сході країни.

– Оглядаючись у минуле, у січень 1918, бачимо майже впритул біля Донецького летовища засніжену станцію «Крути» на Чернігівщині. Такі воїни – шана і гордість. Вони створили міф невмирущої української нації – Власенко.

Також полтавців ознайомили з книгами, у яких розповідається про причини та наслідки цієї трагедії. Розповіли і про спогади нечисленних учасників бою, яким вдалося вижити.

Довідково: Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.

Віктор Карпенко