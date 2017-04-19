Негода знеструмила на Полтавщині 35 населених пунктів

19.04.2017 Поділитися

У ніч з 18 на 19 квітня внаслідок погіршення погодних умов 35 населених пунктів у Полтавській області були знеструмлені через аварійне відключення трансформаторних підстанцій.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС, без світла залишилися, зокрема, села в Полтавському, Диканському, Зінківському, Карлівському, Кобеляцькому, Машівському, Новосанжарському, Чутівському районах. Наразі аварійні бригади "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання до знеструмлених населених пунктів.

Більше за Полтавщину внаслідок негоди постраждали лише Дінпропетровська та Харківська області, в яких без світла залишилося 73 та 38 населених пунктів відповідно.

Сергій Муренець