Нетлінні традиції кришування керівництва полтавської поліції і прокуратури

09.06.2017 Поділитися

У зв’язку з тиском на видання і головного редактора Геннадія Сікалова з боку правоохоронців після публікації журналістських розслідувань про причетність керівництва ГУНП у Полтавській області і облпрокуратури до кришування крадіїв піску, ґрунту, газоконденсату, «Останній Бастіон» публікує матеріал колег із «Прокурорської Правди» про причетність високопоставлених полтавських правоохоронців до крадіжки глини. Державні збитки від розкрадання надр і кришування кондерів орієнтовно оцінюються в десятки мілйьонів гривень щомісячно.

Стаття публікується мовою оригіналу. Матеріал вперше надрукували в 2015 році. За два роки деяких правоохоронців уже попросили із займаних посад. Інші поки що продовжують безкарно розкрадати державні надра, поповнюючи декларації своїх дружин і більш віддалених членів сімей і сімейств. Поки що.

Третий год в селе Коломийцево озеро Хорольского района Полтавской области на месте размещения плодородных земель и садов местных дачников функционирует несанкционированный глиняный карьер с промышленным оборотом. Постройки селян разрушили без заключения договоров, получения лицензий и разрешений, сообщает "Независимое общественное телевидение IP TV".

Как рассказал глава Полтавского облсовета Петр Ворона, такая ситуация сложилась с 2013 года, когда на 12 карьерах в промышленных масштабах и с привлечением серьезной техники началась добыча глины.

"Ее продают итальянской фирме, которая строит дорогу общегосударственного значения Киев - Харьков - Довжанский. Сельские советы жалуются на уровень Хорольской райсовета, последняя мне, а я - направляю жалобы в областную прокуратуру и милицию. Но вот последнее сообщение от начальника УМВД Олега Беха - ничего криминального. Прокуратура также годами переводит все на милицию. Фактически - власти в этой проблеме нет, а люди доведены до отчаяния и готовы перекрывать дорогу Киев - Харьков. Пока часть технику отвели, но уверенности нет", - заявил Ворона.

Ввиду такой бездеятельности местных правоохранителей, глава облсовета выразил сомнения в возможности прекратить разворовывание глины в карьерах Хорольского района на местном уровне.

"Есть информация, что по этим сделками стоит бывший руководитель милиции и председатель РГА Виталий Шевчуга. Но думаю, что «крыша» есть где-то выше, а почему правоохранители такие неповоротливые, можно только догадываться. Например, на Коломийцевому озере, на территории Штомпеливськои сельсовета Хорольского района, является карьер площадью 3 гектара, глубиной 10 метров. Куб глины стоит 100 грн. Я на калькуляторе примерно посчитал, что речь идет о залежах глины на 30 миллионов гривен. Это только один карьер из 12. Думаю, что есть какая-то лицензия у фирмы на карьер, но по факту глину добывают незаконно", - заявил Ворона.

Как сообщает телеканал "Місто", в середине июля в Хорольском районе были обнаружены еще 6 незаконных карьеров. Выехавший на место руководитель Полтавского облсовета обвинил главного прокурора области Яна Стрелюка и главного милиционера области Олега Беха в бездействии и обвинил их в бездеятельности при расхищении полезных ископаемых.

"Надо уволить областного прокурора Яна Стрелюка, надо уволить руководителя областной милиции Беха за преступное бездействие, то, которые мы наблюдаем. Сейчас нанесён вред на десятки, а, может, и сотни миллионов гривен. Если они этого не видят, значит, они в доле. Значит, они «дерибанят» это местное полезное ископаемое", - сказал он.

В свою очередь, в областной прокуратуре заверили, что о карьерах они знают, и на сегодняшний день досудебное расследование осуществляется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"Это самовольный захват земельного участка и нарушение экологического законодательства. Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляется работниками прокуратуры Хорольского района. Поэтому я посоветую председателю областного совета, прежде чем делать громкие заявления, то надо, наверное, думать, и желательно — головой", - заявил региональный законник Стрелюк.

Автор: Дмитрий Вердеревский