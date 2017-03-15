«Неврівноважений» зам мера Полтави Шевченко може затягувати слідство по «золотих сміттєвозах» КАТП №1628

15.03.2017 Поділитися

Місяць тому «ОБ» викладав інформацію щодо затягування Головним управлінням Нацполіції в Полтавській області досудового слідства у справі зловживання службовим становищем особами комітету конкурсних торгів Комунального підприємства «Полтавське комунальне автотранспортне підприємство №1628» під час придбання 11 сміттєвозів на загальну суму 20,5 млн грн.

Нагадаємо, 7 квітня 2015 року службові особи комітету з конкурсних торгів КАТП №1628 за попередньою домовленістю з ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» уклали договір про закупівлю за державні кошти вантажівок-сміттєвозів за завищеними цінами. Розмір завданих місцевому бюджету збитків склав 1 816 488,62 грн, встановила за результатами ревізії від 12 березня 2016 року Держфінінспекція в Полтавській області.

Через умисне завищену вартість закупівлі сміттєвозів, було відкрите кримінальне провадження. За наданою нам інформацією, на сьогоднішній день у вказаному провадженні виконані всі слідчі, якими встановлено факт зловживання службовим становищем особами комітету з конкурсних торгів КАТП №1628. Товарознавчі експертизи встановили фактичну вартість придбаних сміттєвозів, яка виявилася значно меншою від вартості закупівлі їх КАТП. Станом на 16 січня 2017 року проведено судово-економічну експертизу, що підтвердила завдані збитки місцевому бюджету в розмірі майже 2 млн грн.

Слідчий суддя Полтавського Октябрського суду Чувалова 9 вересня 2016 року ухвалила рішення про надання двом слідчій Альоні Перерві й оперуповноваженому Сергію Токарю тимчасового доступу до речей і документів КАТП №1628 з можливістю їх вилучення. Також суддя поклала контроль за виконанням ухвали на Перерву, в провадженні якої перебуває це кримінальне провадження.

Як нам відомо, станом на березень 2017 року слідство досі не винесло підозри членам комітету конкурсних торгів КАТП №1628 на чолі з Валерієм Раком про навмисне завдання збитків в особливо великих розмірах. Це викликає підозри в громадськості щодо неупередженості слідчих і слідчого процесу.

Затягування слідчого процесу, ймовірно, пов’язане з впливом на нього третіх осіб. Із власних джерел у видання є інформація про втручання заступника міського голови Михайла Шевченка в слідство й роботу правоохоронців. Голова партії «Рідне місто» Олександр Удовіченко на прес-конференції висловив сумніви в адекватності Шевченка через його намагання узурпувати виконавчу владу в місті й таким чином впливати, зокрема на тендерні процедури.

Михайло Шевченко

– Що стосується (Михайла Шевченка), то він поводиться як невіглас та, як на мене, як психічно неврівноважена людина, яка вирішила узурпувати виконавчу владу в Полтаві – сказав Удовіченко.

Про те, що владні втручання в роботу правоохоронців непоодинокі, засвідчує вчорашнє затримання на хабарі в 6 тис. $ слідчого Октябрському відділі поліції ГУ НП в Полтавській області.