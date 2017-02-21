New York Times: За тиждень до відставки Флінн отримав план Артеменка зі зняття санкцій з Росії

21.02.2017 Поділитися

За тиждень до відставки з поста радника з національної безпеки Майкл Флінн отримав план зі зняття з Росії санкцій. Документ, призначений для президента Трампа, був підготовлений українським народним депутатом верховної Ради Андрієм Артеменко і переданий сподвижникові глави Білого дому за допомогою двох осіб – Майкла Коена, особистого юриста президента США, і Фелікса Сатера, бізнес-партнера Трампа, який раніше допомагав шефу в налагодженні комерційних зв'язків в Росії, повідомляє New York Times.

У той час, як зв'язки між командою Трампа і російською розвідкою залишаються предметом особливої уваги з боку американських спецслужб і конгресменів, які проводять відповідні розслідування, ряд друзів і партнерів глави Білого дому, як і раніше, готові до закулісних угод з Москвою, зазначає газета.

Трамп неодноразово критикував обидві партії, одночасно віддаючи похвали Путіну з його бажанням налагодити американо-російський союз. Подібна пропозиція грає на користь російських інтересів і тому насторожує, йдеться в статті.

Прихильники плану Артеменко впевнені, що документ послужить припиненню виснажливого конфлікту, який забрав життя 10 тисяч людей за три роки. «Хто б відмовився б допомогти в налагодженні миру?», – заявляє Коен.

У той же час пропозиція українського депутата – це більше, ніж мирний план. New York Times звертає увагу, що Артеменко розглядає себе в якості майбутнього президента України, який правитиме в стилі Трампа, і в поданому ним проекті є дещо таке, що не має ніякого відношення до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і в Криму, а саме: «додаток» у вигляді «списку компаній і банківських проводок», які доводять, за його словами, корупцію президента Порошенка і здатні привести до його відставки. За словами нардепа, його план був схвалений найближчими помічниками Путіна.

«Багато людей будуть називати мене російським агентом, агентом США, агентом ЦРУ, – сказав Артеменко. – Але як ви можете знайти хороше рішення в суперечці між нашими країнами, якщо ми не говоримо один з одним?».

Зі свого боку Коен і Сатер повідомили, що не розмовляли з Трампом про план Артеменко і не мають ніякого досвіду в сфері зовнішньої політики. Тим часом, Коен – це один з декількох соратників глави Білого дому, який перебуває під пильною увагою контррозвідки ФБР в рамках розслідування його зв'язків з Росією, повідомили співробітники правоохоронних органів США. Сам він заперечує будь-які незаконні контакти.

Два інші учасники «операції» з припинення режиму санкції проти Росії мають досить сумнівне минуле. Сатер свого часу визнав себе винним в фондових маніпуляціях, до яких була причетна мафія, а головний автор скандального документа Артеменко на початку двотисячних років провів 2,5 роки в київській тюрмі за звинуваченням у розкраданні, після чого вийшов на волю. Тепер він стверджує, що кримінальна справа була політично мотивованою.

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що Артеменко «не має права передавати будь-які альтернативні мирні плани від імені України яким би то не було іноземним урядам, в тому числі адміністрації США».

Порошенко під час виступу на Мюнхенській конференції в п'ятницю попередив Захід проти умиротворення Росії. Деякі американські експерти погоджуються, що будь-які альтернативи Мінським домовленостями були б помилкою.

Тим часом нинішня адміністрація у Вашингтоні продовжує посилати суперечливі сигнали щодо конфлікту в Україні. У той же час колишній американський посол в Україні Джон Гербст, згадуючи похвали Трампа на адресу господаря Кремля, висловив побоювання, що новий президент може бути занадто нетерплячим в налагодженні відносин з Росією за рахунок України – зокрема, за рахунок плану Артеменка.

Газета зазначає, що троє учасників «операції» – Артеменко і його американські друзі – зустрілися в кінці січня в розкішному готелі на Парк-авеню в Манхеттені під назвою Loews Regency.

50-річний Коен живе в двох кварталах від цього місця. Будучи адвокатом, що приєднався до Trump Organization 2007 році в якості спеціального радника, він брав участь у багатьох операціях боса і вважається вірним «лейтенантом» Трампа, за допомогою якого глава Білого сподівається вийти зі складних ситуацій.

Згідно з досьє на Трампа, підготовленому британським розвідником, саме Коен зустрічався з російським представником у Празі під час президентської кампанії для того, щоб обговорити російські кібератаки.

Росіяни, як і сам Коен, заперечують факт зустрічі і називають «домислами» інформацію, викладену в 35-сторінковому документі, де повідомляється про фінансування президентської кампанії Трампа з кремлівського гаманця. Коен має особистий зв'язок з Україною: він одружений з українкою і колись працював тут над відкриттям бізнесу, пов'язаного з етанолом.

48-річний Артеменко приїхав в готель на Манхеттені між візитами до Вашингтона. Нардеп розповів, що його дружина зустріла дружину Трампа Меланію кілька років тому, проте сам він не намагався зустрітися з Трампом. Український депутат, який опублікував Трампом захоплення на Facebook, взяв участь в церемонії інавгурації 20 січня і відвідав конгрес, де він обговорив мирний план в ході зустрічей з американськими законодавцями.

Артеменко був обраний до Ради за списками Радикальної Партії Ляшка Олега в 2014 році, саме після втечі екс-президента Януковича в Росію. У вересні він заявив, що Україна не може «взяти свою територію і переїхати в район Канади», тому їй слід орієнтуватися «на своїх сусідів, на свою сім'ю», і закликав до відновлення зв'язків з країнами пострадянського простору, в тому числі з Росією.

Колишній глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт раніше зіграв важливу роль в обранні Януковича і вже після його втечі сформував політичний блок, завданням якого було протистояння новому президенту Порошенко, який демонструє доволі жорстку позицію по відношенню до Росії,звинувативши Путіна в намірі включити Україну до складу Російської імперії, яка нібито відроджується.

Артеменко ввійшов до складу вирощеної Манафортом опозиційної сили, проте пізніше покинув її. Він запевнив, що ніколи не перетинався з екс-начальником трампівської президентської кампанії, який, до слова, також є об'єктом вивчення з боку розвідки США. Манафорт був звільнений з поста радника Трампа через скандальне минуле: в Україні його підозрюють в незаконному отриманні мільйонів доларів готівки за роботу на користь прокремлівської «Партії регіонів».

До приходу в політику Артеменко мав комерційні підприємства на Близькому Сході, реалізовував угоди з нерухомістю в Майамі, а також працював в якості агента, що представляє українських спортсменів. Ряд колег в Раді описують його як корумповану, що не заслуговує довіри, та й просто нікчемну людину, але він, здається, сколотив цілий статок, пише New York Times.

Цей депутат бачить себе в образі Трампа і асоціює себе з класом тих так званих націоналістично налаштованих політиків, які зараз піднімають голови на Заході.

«Прийшов час нових лідерів, нових підходів до управління країною, нових принципів і нових учасників переговорів в міжнародній політиці», – написав він у Facebook 27 січня під реплікою: «Наш час настав!»

Артеменко, за його власною заявою, побачив у Трампа можливість пропагувати мирний план по Україні і допомогу в просуванні власної політичної кар'єри. Його документ передбачає, що всі російські війська будуть виведені зі Східної України, а українським виборцям буде запропоновано на референдумі вирішити, чи є анексуваний Москвою Крим українською територією, і чи можна буде його здати в оренду Росії строком на 50 або 100 років.

Згаданий вище Чалий відкинув пропозицію нардепа, яку в бесіді з NYT він назвав «грубим порушенням конституції». «Такі ідеї можуть проштовхуватися тільки тими, хто відкрито або приховано представляє інтереси Росії», – прокоментував він.

За даними газети, Артеменко за рахунок «компромату» на Порошенко намагається повалити його в надії на те, що новий уряд виявиться більш поступливим щодо Москви і зможе реалізувати запропонований нардерпом план.

Зі свого боку Сатер був готовий донести пропозицію Артеменка до Білого дому. Хоча Трамп дистанціювався від нього ще в 2013 році, Сатер працював над угодами з нерухомістю для Trump Organization не менше 10 років – навіть після того, як була виявлена його роль в махінаціях з акціями.

Сатер, що народився в Радянському Союзі (!) і виріс в Нью-Йорку, працював в якості виконавчого директора фірми під назвою Bayrock Group двома поверхами нижче Trump Organization в Trump Tower, а потім став старшим радником Трампа. За його словами, він працював над проектом Trump Tower в Москві разом з російським девелопером нерухомості, однак в 2015 році був змушений припинити займатися цим на тлі президентської кампанії шефа.

Дізнавшись про план Артеменка, Сатер погодився взяти участь у«великий угоді».

«По-перше, я хочу, щоб війна закінчилася, – пояснював він свої мотиви. – По-друге, я абсолютно впевнений, що США і Росія повинні бути союзниками, а не ворогами», заявивСатер.

Поговоривши з обома, Коен вирішив особисто доставити проект Артеменка в Білий дім, проте, за його запевненням, не знав про те, що цей документ погоджений з російським керівництвом. У той же час він звернув увагу на те, що Артеменко заявляє про наявність доказів корумпованості Порошенка.

«Шахрайство? –Це ж завжди погано, чи не так»–сказав він.

Сатер передав Коену письмову пропозицію від Артеменка в запечатаному конверті. Після минулої зустрічі на початку лютого з Трампом в Овальному кабінеті, той залишив конверт в офісі Флінна.

Тепер, коли Флінн був звільнений, всі троє – Коен, Сатер і Артеменко – розраховують, що пропозиція буде розглянута вже новим радником з національної безпеки, на посаду якого зараз претендують четверо осіб.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вже відреагував на ситуацію, зажадавши від Артеменко здати свій мандат, передає телеканал «112 Україна».

«Те, що сталося, я вважаю, що це дискредитація України, це дискредитація нашої команди. Тому я вважаю, якщо Артеменко розповідає, що він новий політик, який хоче дружити з Путіним, хоче з Росією дружити, склади мандат і йди дружи, куди хочеш», – заявив Ляшко перед засіданням погоджувальної ради.

У Кремлі, за російською традицією, прикинулися дурниками й оголосили, що нічого не знають про переданий Флінну план Артеменка.

Відділ моніторингу

За матеріалами New York Times