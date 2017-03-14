Неземна розкіш: Головний харківський єпископ приховав мільйонний статок, елітну нерухомість і автівки

14.03.2017 Поділитися

Будинки по 500 кв м, VIP-квартири й земельні ділянки у найдорожчих місцях має єпископ Української Православної церкви Московського Патріархату – митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій (Олег Легкий). Про це йдеться в передачі «Гроші», повідомляє «Газета по-українськи».

Дві квартири і два паркомісця має святий отець у елітному житловому комплексі «Садова гірка». Мешкає він, за словами активістів, в іншому мікрорайоні мільйонерів: там митрополиту належать три будинки і дві земельні ділянки. За оцінками експертів, ділянка там може коштувати $250-550 тис.

За реєстром, митрополиту належать чотири ділянки – це більш ніж півгектара землі у лісі на узбережжі водосховища. На карті можна побачити ще й маєток із басейном. Проїзд до маєтку закритий. На Олега Легкого також зареєстрований Mercedes-Benz S-класу, ціни на який починаються від $45 тис. Все майно Онуфрія експерти оцінюють від $4,5 до $7,5 млн.

Дві квартири площею 85 кв м й 163 кв м. оформлені на його матір – Олександру Легку, ще одна квартира площею 291 кв м записана на батька сановника – Володимира Легкого. Всі квартири родичам подарував особисто митрополит в кінці 2014 року.

Згідно з даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Володимиру Легкому також належать два машиномісця площею 34 кв м та 19 кв м на паркінгу житлокомплексу «Садова Гірка» (на фото).

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Ще одне паркомісце батьку митрополита належить в житловому комплексі «Творець», що розташований на вул. Щорса 32 г у Києві (на фото). Даних про іншу власність сім’ї митрополита в будинку, де вартість квадратного метра житла $2500, немає.

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Також, нагадаємо, родина священика має два будинки в елітному районі Харкова на вулиці Білої Акації.

Крім того, Онуфрій є співвласником чотирьох земельних ділянок загальною площею 0,56 га в найбільш розкішному селищі Харківської області – Мартовому. Ділянки розташовані посеред лісу, неподалік від Печенізького водосховища.

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В 2009 році фірма «Укрзембудтур», якою володіє митрополит разом зі своїм братом, депутатом Харківської облради й секретарем єпархії Яромиром Легким та Тетяною Ярмак, через суд узаконила самобуди в Мартовому. Фірма отримала право власності на чотири дачні будинки літ. «А» площею 25 кв м, літ. «Б» площею 138 кв м, літ. «В» площею 137 кв м, літ. «Г» площею 168 кв м.

Ще на Онуфрія особисто зареєстрований садовий будинок площею 461 кв м в Мартовому.

Також родина Легких володіє землею у селі Черкаська Лозова на березі річки Лозовенька. Особисто Онуфрій орендує земельну ділянку площею 0,35 га.

У його брата поряд дві земельні ділянки загальною площею 0,52 га.

Ще особисто Олег Легкий володіє нежитловими приміщеннями площею 484 кв м в Харкові на вулиці Пушкінській 59/45, де знаходиться ресторан «Авлабар» (на фото), а також нежитловими приміщеннями на вул. Клочківській, 14/7 загальною площею 44 кв м, в яких розташований магазин взуття.

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Крім цього, на митрополита записана квартира 45 кв м на пр. Людвига Свободи.

Донедавна Олег Легкий володів житловим будинком площею 159,6 кв м на вул. Мінській, але в кінці минулого року продав його брату. Будівля зараз перебуває у стадії ремонту.

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Брат Онуфрія Яромир Легкий також володіє нежитловими приміщеннями площею 294 кв м та 196 кв м на Московському проспекті, 196а в Харкові. Цю нерухомість він придбав того ж дня, що й будинок на вулиці Мінській.