Незмінні традиції МВС

22.05.2017 Поділитися

31.12.2015 саме під Новий рік слідчий із особливо важливих справ, підлеглий начальника ГУНП у Полтавській області Олега Беха закрив кримінальну справу проти начальника тендерного комітету ПАТ «Укргазвидобування» Віталія Деркаченка, який корупційними діями в складі ОЗУ причетний до розкрадання 2,8 млрд грн. У цій справі були проведені всі необхідні оперативно-слідчі дії, але за вказівкою слідчий протягом 40 хв закрив її, зробивши подарунок під ялиночку як розкрадачам, так і своєму керівникові.

В розпорядженні видання є інформація, що вартість закриття цієї справи складала 40 млн грн. «ОБ» поки що не називатиме прізвище, за чиєю вказівкою була закрита справа. Поки що.

І доки ще не звільнені фігуранти закриття «справи Деркаченка» хаотично починають читати цю статтю і міняють штани, зазначимо, що на вкрадені в держави гроші злочинці відкрили салони Volkswagen, Nissan тощо, а високопоставлені правоохоронці розжилися елітним житлом, Lexus LХ 570, заробили на регулярні візити в косметичні центри на кшталт «Цезаря».

Як відомо, історія рухається по спіралі, а до хорошого звикаєш швидко. Журналісти «ОБ» провели розслідування про торгівлю в ГУНП у Полтавській області кримінальними справами. Мова йде про заступника начальника - начальника Слідчого управління Сергія Чижа, який за 2 млн грн закрив кримінальні справи проти ТОВ АПК «Докучаєвські чорноземи».

Дивним чином після розслідування кримінальних справ 50% фірми опинилися у власності структур, афільованих із МВС.

Дивним також видається, звідки в розведеного мешканця Карлівки Сергія Чижа з’явилася 3-кімнатна квартира в центрі Полтави, тоді як рядові поліцейські з 20-30-річним стажем в кращому випадку мають кімнату в гуртожитку, а в гіршому – досі стоять у черзі на житло і кількома поколіннями живуть в маленьких хрущовках.

Після діянь таких «кооператорів»/бариг знаходять пояснення мітинги правоохоронців під МВС, перекриття трас тощо.

Фрагмент розслідування про закриття Чижем кримінальної справи «Докучаєвські чорноземи»:

Українські правоохоронці полюбляють «підторговувати» кримінальними справами. А пересічні громадяни дивуються, чому це гучні затримання й переможні реляції стражів закону закінчуються пшиком: або смішними судовими рішеннями, або взагалі не доходять до суду. А все через те, що процвітає «торгівля»… Звісно, є й чесні поліцейські та прокурори, але й «перевертнів у погонах» вистачає.

Наприклад, спіймали злочинця «на гарячому», порушили кримінальне провадження, а злодію кажуть: якщо не хочеш сидіти в тюрмі, то заплатити стільки-то. І справу тихо «хоронять». І всім добре: поліцейське начальство по вертикалі отримало кожен свою долю, злочинець біографію не зіпсував і в буцегарні не сидів, і суддям роботи менше.

Здається, за такою схемою, з дозволу сказати, розслідується кримінальне провадження №12015170180000238, що було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще два роки тому - 22 квітня 2015 року.

Суть справи така: 2 жовтня 2014 року ТОВ «Оптімус Плюс» уклало з ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» договір складського зберігання с/г продукції №30-09/2014АС строком дії до 31.05.2015. За договором ТОВ «Оптімус Плюс» передало на відповідальне зберігання на карлівський елеватор «Докучаєвських чорноземів» 4000 тонн соняшника.

У березні 2015 року ТОВ «Оптімус Плюс» вирішив забрати своє зерно, але його там виявилося на… 400 тонн менше. Одно слово, «отсутствие присутствия». Можливо, докучаєвці пояснювали відсутність 10% прийнятого на зберігання зерна соняшника зданого тим, що його з’їли миші. Але ТОВ «Оптімус Плюс», певно, таким поясненням не задовольнилося й звернулося до правоохоронних органів, бо їм була нанесена матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

Засновниками ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» є жителі Карлівки Юрій Кобченко та колишній голова Державної податкової адміністрації у Полтавській області Андрій Сокіл. Директор – депутат Полтавської обласної ради, карлівчанин Анатолій Кибка.

Виявляється, «Докучаєвські чорноземи» «нахитали» не лише приватну фірму - ТОВ «Оптімус Плюс», а й державну структуру, яка у них зберігала збіжжя. До поліції звернулося ПАТ «Державна продовольча зернова компанія України» за фактом зникнення зі складських приміщень зданого на зберігання зерна пшениці та кукурудзи й привласнення службовими особами ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» коштів на суму понад 40 млн. грн.

Кримінальне провадження теж відкрито, але розслідується, як і в першому випадку, мов мокре горить.

Потенційним підозрюваним у провадженні є Анатолій Кибка. Зібрані всі докази, які доводять його вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ст.366 Кримінального кодексу України. Однак слідчий ніяк не може пред’явити йому підозру. Бо така вказівкайого керівника, полковника Сергія Чижа - заступника начальника - начальника Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Полтавській області

Сергій Чиж не лише сам родом з Карлівки, а й «міцно» товаришує з А. Кибкою. Кажуть, що засновники ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» знайшли підставну особу (безхатька) та хочуть на нього повісити кримінальне провадження і всі збитки. Підприємство банкрутять. А високопосадовці обласного поліцейського відомства в цьому їм допомагають.

Звісно, не задарма. За інформацією з власних джерел, кримінальне провадження С. Чиж «продав» наприкінці 2016 року і отримав за ненаправлення до суду провадження щодо А.Кибки 2 мільйони гривень.

Чи варто дивуватися, які «круті» автівки мають «мєнти», яку нерухомість, на яких шикарних курортах відпочивають! Якщо «торгонувши» тільки одним кримінальним провадженням, полковник поклав у кишеню стільки, скільки офіційно не заробиш і за сто років роботи…

До речі, може хтось підкаже за винагороду, куди ділася кримінальна справа по розкраданню 2,8 млрд грн посадовими особами «Укргазвидобування», яку вело слідче управління ГУНП у Полтавській області? Чи її вже з’їли миші? Колгосп у Диканському районі після «розслідування» Чижа вже також переписали на афільованого з МВС власника?

Уважати публікацію офіційним зверненням до ГПУ, НАБУ, СБУ, САП.

Далі буде

Гнап Нерушима