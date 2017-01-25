Нічні «жнива» полтавських патрульних

25.01.2017 Поділитися

Полтавські патрульні без розпізнавальних знаків «наїхали» на полтавського перукаря-стиліста іракського походження через спробу того уникнути ДТП. Інцидент мав місце по вул. Ціолковського, 19 січня, вночі. Патруль зупинив Мохамеда Мустафу Абдуламіра, коли той світловим сигналом фар просив можливості проїхати у водія автівки в зустрічній смузі попереду. Той зупинився в зустрічному напрямку без будь-яких розпізнавальних сигналів під кутом на проїзній частині дороги. За словами Мохамеда, світло від фар зустрічного автомобіля вщент засліплювали його і наражали на створення ДТП.

Щоб привернути увагу водія, Мохамед кілька разів блимнув фарами. У відповідь на це з-за зустрічної машини вибіг чоловік у темному одязі без світло-відбиваючого жилета і рукою вказав Мустафі зупинитися. Невідомий без розпізнавальних знаків виявився працівником патрульної поліції, заступником командира роти №3 батальйону УПП у м. Полтаві В. Кущієм. Автівка, що засліпила іранця, також належала патрулю.

Підійшовши до водія, Кущій у грубій формі спитав, чому водій блимав фарами. Він вимагав від Мохамеда передати, а не пред’явити (як передбачено ст. 16 Закону України «Про дорожній рух») водійське посвідчення, а також усі документи на авто.

Побачивши, що «клієнт» не українець і не знає всіх тонкощів вітчизняної правоохоронної системи, патрульні вирішили нажитися на водієві, змусивши йогопройти тест на алкоголь. Щоправда, зробили вони це з порушенням усіх процедурних норм – без розпакування одноразового мундштука для дихання, пробного забору повітря, тестування, та не видавши чеку з результатом, як передбачає процедура, зазначає Мохамед. Він також розповів, що підсунутий патрульними алкотестер показав 0,21 проміле після його подиху. За Законом, стан алкогольного сп’яніння фіксується з 0,5 проміле, тоді як 0,2 проміле вважається дозволеним.

У підсумку, патрульні запросили Мохамеда до управління патрульної поліції на Розсошенцях і повідомили, що нібито за скоєне адміністративне правопорушення він має сплатити штраф – 510 грн.

Вражений зухвальством і неправомірними діями патурльних, Мохамед направив заяву на патрульну поліцію Полтави до Октябрського районного суду м. Полтави, у якій просить скасувати протокол, за яким водій нібито керував машиною у стані алкогольного сп’яніння.

В заяві Мохамед Мустаф Абдуламір наголосив, що взагалі не міг вживати алкоголю не тільки через етичні переконання, а й через релігію, яку сповідує.

«Останній Бастіон» з огляду на факти вільного трактування Закону поліцейськими та численні скаргами на роботу патрульних, що надходять до нашого видання протягом останнього часу, виносить ситуацію з Мохамедом у публічну площину та вимагає від керівництва Головного управління Нацполіції в Полтавській області провести службове розслідування та притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.