НКВД через обшуки хоче залякати видання – редакція

23.06.2017 Поділитися

Обшуки ГУ НКВД в офісних приміщеннях видання «Останній Бастіон» і особистому помешканні головного редактора Геннадія Сікалова ми пов’язуємо зі спробами залякати журналістів. Учора погрози посипалися на адресу дружини та дітей нашого головреда.

Джерела з НКВД повідомили нас, що правохоронцям була дана вказівка «знайти» будь-що в представників «Бастіону». Через це наперед зазначаємо, що жоден із членів «Бастіону» не вживає наркотичних речовин, не займається конвертаційною діяльністю, не бере хабарі, не чинить жодної протизаконної, будь-якої іншої забороненої діяльності.

Зокрема, за один день до Октябрського суду в м. Полтава надійшло аж три клопотання про дозволи на обшук приватного помешкання Сікалова, його автівки і транспортних засобів, на яких він може пересуватися. Імовірно, НКВД спробує попередньо підкинути зброю/наркотичні засоби в машину нашого головреда для подальшого виявлення і причини затримати Сікалова.

«Наружка». Допоможіть встановити ПІБ працівників служби зовнішнього спостереження НКВД. Будь-яку інформацію надсилайте на нашу пошту info@bastion.tv. Анонімність і винагороду за допомогу гарантуємо.

Раніше після обшуків в офісі редакції був знайдений пристрій, що нагадує прослуховувач, а з помешкання головреда зник зовнішній накопичувач інформації, на якому був зверстаний номер газети.

Ми звертаємося до НКВД і прокуратури, які діють за вказівкою голови Полтавської ОДА Головка. Досі не розслідуваний злочин про розкрадання ґрунту в Хорольському районі на понад 4,5 млн доларів. Замість переслідування і репресій над журналістами, зверніть увагу на це. Притягніть до відповідальності самі себе за покривання злочину. За покривання розкрадання надр загальнодержавного значення у Полтавському районі.

«Останній Бастіон» понад 3 роки пише про те, що Україну планомірно перетворюють у тоталітарну країну. Через це на нас постійно чиниться тиск. Факт, що паралельно з нами репресивні органи почали штурм інших ЗМІ, зокрема «Страна.юа», підтверджує, що на шляху правди ми не одні.

Письменник Джордж Орвел зазначав, «За часів загальної брехні говорити правду – це екстремізм».

Чуму перемогти можна тільки тоді, коли кожний віддано робитиме свою справу. Ми намагаємося робити своє. Гостро. Викривально. Правдиво. Для наших читачів.

Редакція «Останнього Бастіону»