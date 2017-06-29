НКВД з суддями покривають рейдерське захоплення землі на Полтавщині

29.06.2017 Поділитися

40 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ ДЛЯ БАТЬКІВ ЗАГИБЛИХ В АТО НАСИЛЬНО ПЕРЕДАЮТЬ 21-РІЧНІЙ СТУДЕНТЦІ

Фермер із Решетилівщини Олег Горобець розповів про кримінальні переслідування, щоб змусити передати землю не під потреби ветеранів та загиблих в АТО, а знайомій високого чиновника, повідомляє ІВ «Полтавщина».

До видання звернувся Олег Горобець, батько якого Горобець С.Г. веде фермерське господарство у Решетилівському районі. Надамо йому слово:

— Наше фермерське господарство запланувало виділити земельну ділянку в 41 га на потреби ветеранам та сім’ям загиблих в АТО. Ось цей список:

1.Чепіга Наталія Василівна — мати загиблого учасника АТО

2.Грицай Юрій Миколайович — батько загиблого учасника АТО

3.Фролова Алла Олексіївна — мати загиблого учасника АТО

4.Боняківська Марія Карпівна — мати загиблого учасника АТО

5.Дерід Богдан Олександрович — учасник АТО

6.Явтушенко Олександр Михайлович — учасник АТО

7.Данилевська Катерина Ігорівна — дружина загиблого учасника АТО

8.Руденко Олег Володимирович — учасник АТО

9.Фролова Віра Леонідівна — дружина загиблого учасника АТО

10.Фролов Олександр Олександрович — син загиблого учасника АТО

11.Дудко Сергій Андрійович — учасник АТО

12.Борисенко Микола Миколайович — учасник АТО

13.Золотарьов Сергій Вікторович — учасник АТО

14.Цедік Ольга Миколаївна — мати загиблого учасника АТО

15.Свириденко Сергій Вікторович — учасник АТО

16.Христенко Артем Олександрович — учасник АТО

17.Турченко Олександр Володимирович — учасник АТО

18.Боняківська Катерина Валеріївна — донька загиблого учасника АТО

19.Лимарь Людмила Анатоліївна — мати загиблого учасника АТО

20.Арендаренко Олександр Олександрович — учасник АТО.

Батько вже підписав документ, що не орендує цю землю, сім’ї загиблих вже заплатили гроші за проекти, аж раптом ми дізналися, що на цю ділянку претендує 21-річна студентка Полтавської аграрної академії Анастасія Калашник. При цьому вона подає проект в районний Держгеокадастр без аукціону, як того вже вимагає змінене законодавство. Свого часу ми приїхали до студентки в гості, зустрілися із батьками, щоб з’ясувати, а в чому справа? Нам сказали, що нічого особистого, це просто бізнес. Через деякий час приїхав Андрій Мордик, який свого часу працював на структуру Андрія Веревського, а потім — разом із нинішнім заступником голови Полтавської ОДА Романом Товстим. А наш голова Решетилівської РДА Роман Перепелиця — це протеже Романа Товстого. Тоді нам все стало зрозуміло.

А для того, щоб ми швидше думали і не протестували, нас почали цькувати кримінальними провадженнями, зараз їх, якщо не помиляюся, вже 5. Головна суть переслідувань, що мій батько зловживає службовим впливом, хоча він не чиновник, а депутат райради. Провели 10 обшуків, в тому числі й у нас вдома. Вилучили проекти земель, усі договори на паї, на зерно, на трактори. Потім суд, а суддя завжди була та сама — Січиокно, наклала арешт на наші землі. Слідча поліції Кіяшко розпорядилася навіть, щоб голова сільради приставив охорону до цих ділянок. Періодично навідуються туди поліцейські, дивляться, що кукурудза на місці, і повертаються назад. Ми подали на апеляцію, виграли суд, але зібрати кукурудзу нам так і не дають, вона стоїть в полі, а робота фермерського господарства паралізована. Написали скаргу на Кіяшко, але цю саму скаргу передають самій Кіяшко, це якесь ноу-хау взагалі.

Зазначимо, згадувана слідча Кіяшко – це та сама слідча ГУ НКВД, що вручала підозру головреду «Останнього Бастіону» Геннадєві Сікалову під час розправи за викривальні статті видання про кришування поліцією і прокуратурою крадіжок корисних копалин. Свою підозру Кіяшко змайструвала на основі копії з копії підробленого договору страхування.

Далі буде