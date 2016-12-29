Нові-старі схеми нової поліції

29.12.2016 Поділитися

До редакції «Останнього Бастіону» звернулися працівники «реформованої» Аваковим ДАІ.

Подаємо звернення мовою оригіналу із збереженням авторського стилю.

Много было писем, в которых раскрывалась схема работы ГАИ Полтавы и других областей. То, о чем все знают и пишут общественные организации и “Дорожный контроль” в том числе, это правда, но, как правило, все заканчивается тупыми отписками на местном уровне и замятием всех дел.

Так как ни кому не выгодно рассказывать правду и что вся реформа с полицией это все фарс и отмывка денег на уровне государства. Были убраны рядовые сотрудники, но руководящие посты остались за людьми, которые просто сменили масть и продолжают внедрять свои коррупционные схемы.

Не успели забыть про всем известного начальника ГАИ БлаживскогоП.И., как на его место назначают молодого майора Зленеко М. В., который был сначал водителем, а потом и адъютантом у всем известного начальника ГАИ Украины Александра Ершова благодаря своим немалым достатком и не чуть не меньше известных его дочерях.

Молодой, но дерзкий Зленко не долго думая опять же ставит всех на ставку, не так резко и конкретно как беспредельщик Блаживский, но все же. При этом ему нужны свои люди, которых он перетягивает с Харькова.

Семелита и Новикова Романа, которые были оформлены на должностя, но своих функциональных обязанностей никогда не выполняли, а работали по отдельному рабочему графику (а график этот - это работа себе на карман и на карман ихнего покровителя). Вооружившись серым VW Passat номер 0122, начинают терроризировать область. Слава о них пришла из Харькова так как они еще там специализировались на машинах, которые находятся в розыске, с перебитыми номерами и так называемые двойники. В нашей области они зарекомендовали себя не хуже. Полтава это не Харьков и слухи с их расценками быстро стали известны. Например, закрыть вопрос с двойником стартует от 1000$ и выше, все зависит от престижности марки авто, платежеспособности хозяина авто и т.д.

Но когда так называемая реформа начала набирать обороты, Зленко понимал, что Гаи это уже не та структура которой была, и лакомый кусок гаи уходит в сервисный центр, а в гаи остаются только одни проблемы, это не только остатки гаишников за которых нужно отвечать, но и самое главное інспектора.

Это всего лишь малая доля прибыли от всего что могло предоставить гаи до реформы, а в центр уходит все, это - разрешения на перевозку опасных грузов, перевозка негабаритов, технический надзор и самое главное МРЕО и многое другое….

Туда же начали бежать все как крысы с корабля кто не хотел расставаться с кормушкой, без малейшей жалости снимали с себя погоны которыми они так гордились и покупали должности. Новіков Олег Олександрович один из них, а представьте какую должность он занимал целый Заступник начальника УДАІ – начальник відділу автомобільно-технічної інспекції та організації реєстраційно-екзаменаційної роботи, підполковник міліції.

Кстати его как раз перетянул начальник УВД Бех О. так как Беху тоже нужны были свои люди и он как бывший УБОЗовец прекрасно понимал, что бы был порядок везде должен быть свой наблюдатель.

Также ушел Кулинич Виталий Иванович который будучи командиром взвода городского гаи отстроил силами инспекторов себе особняк в пригороде Полтавы. Потом тоже не бедствовал, ушел на повышение, А будучи правой рукой Новікова Олег Олександровича позволил себе Mercedes-Benz S-Class.

Став начальником сервисного центра Зленко начинает жесткую борьбу с корупцией. Первым делом начинается расспродажа должностей в сервисном центре, он выгоняет старых решак которые за определенную плату помогают в решении вопросов по мрео и вообще , но ставит своих которые работают и деляться непостредственно с ним. По мрео ходит не приметный человечек который по указанию работников мрео собирает финансы с людей, которым надо побыстрее решить вопрос.

Есть еще возле гаи и отделение «мета банк»,куда можно занести деньги отдать касиру назвать фамилию и теневая услуга считается уплаченой, только квитанции не дает, но зато проверяет не меченые ли купюры!

Как показывает практика ,человеческой жадности нет придела, но и тут Зленко не упускает контроль над старыми гаишниками. Благодаря своим покровителям и находясь с Бехом на короткой ноге, он ставит Семелита командиром роты, Новикова Романа командиром пятого взвода (бывший взвод сопровождения). И каким то образом начальнник поиции Бех непосредственно подчиняет себе роту. И все продолжается по старой схеме: ежемесячные денежные сдачи и сдачи денег после смены. 200 грн. в день с экипажа. Примерные суммы в день посчитать довільно просто, зная сколько экипажей выезжает в день на дежурство.

При этом всем как и раньше вся работа, бензин и ремонт машин и т д производиться за сет полицейских. Если какие-то финансы и выделяет государство то это как и раньше оседает в карманах люстрированых ,честных руководителей.

Начальником гаи приходит бывший начальник Кременчуцкого Гаи Самойленко Виктор Михайлович, и тут начинается передел сфер влияния, борьба за место под солцем. Самойленко начальник, Зленко гражданский человек - начальник сервисного центра, и как бы уже не имеет на роту ни какого влияния, но на самом деле это не так, а простой командир роты Семелит решает вопросы на уровне начальника гаи и подчиняеться непосредственно Беху, как такое может быть??????

Начальник старого гаи Самойленко тоже подчиняеться Беху, но формально на роту не имеет влияния. И тут начинаеться война Самойленко В.М. со своими замами решает вернуть власть в свои руки, решает снять харьковских пацанов (Семелита и Новикова Р.) и поставить своих людей. Но не тут то было , бодаться с Мишей Зленко и Бехом себе дороже и все остаеться как есть.

Но что бы не было войны каждый занимается своей темой. Например заместитель Самойленка, Заец Сергей (Николаевич? ), имея отношение к авто перевозкам, имея свои фуры и крышуя их (ПЕРЕГРУЗЫ и т д). прижимает деятельность и облаживает налогом на работу своих конкурентов (таких как ФОП шевченко и др.). при помощи своих ручных инспекторов гаи, которые работают под его крышей. Только один экипаж гаи приносит ежемесячный заработок около 20 тыс. грн.

Нельзя не вспомнить о резкой карьере заместителя м-р Бродского Олега Ивановича, из обыкновенного командира взвода вырос до зам нач гаи области.Когда ушли покровители Полищук и Штепа (это люди которые вовремя и по тихому свалили), которым товарищ Бородский так яро служил, он тоже мог вылететь за ними как пробка из бутылки, но вот не было бы счастья да несчастье помогло. АТО – это нетолько спасательный круг для таких псевдо патриотов Украины, но и резкий карерный рост, ведь на АТО Бродский заводтит нужные знакомства еще тогда с адъютантом Зленко. Конечно же все думают как яросно он защищал свою родную украину от сепаров, а на самом деле, дни безпробудного запоя, он даже умудрился по пьяной лавочке посеять барсетку с общаковскими деньгами, которые собирали его подчиненные, но и тут в беде он не остался, а напряг опять инспекторов и они повторно сбросились на содержание этого патриота……

А ведь совсем недавно, еще в 2014 году этот человек и многие другие руководители, которые сейчас занимают руководящие поста в новой полиции были ярыми противниками майдана, отдавали приступные приказы и всячески препятствовали волеизъявления народа. Непосредственно тогдашний командир взвода роты ДПС Бродский отдавал приказ на составление административных материалов на лидеров оппозиции, активистов автомайдана, блокирования транспорта с людьми которые ехали на майдан, и нельзя забыть зверское побитие активистов на Чутовском посту , ведь Бродский отвечал за этот пост. Товарищ Бродский тоже довольно таки не бедный человек, но он не дурак и не хвастается своим достатком, кроме внедорожника Toyota Land Cruiser Prado на дисках которым позавидовал бы даже 50 Cent.

Но и тут товарищ Бродский себя обезопасил, он как бы продал свою старую машину и купил битый внедорожник и востановил его, но за какие шиши, вот это вопрос. А за те шиши, которые приносит ему как минимум один экипаж, бывшего спецвзвода который, работает по отдельному плану, и стоит на проплате у Олега Ивановича.

Ежемесечный доход олега ивановича только с одного экипажа составляеть порядка 20 тысяч грн в месяц. Свобода дейсвия этих инспекторов позволяет им работать, когда они захотят, до которого времени они хотят, ехать, куда им придумается и самое главное сопровождение газового конденсата и крышевание буровых вышек, так как с них постоянно воруется дизельное топливо и ни каких показателей работы, вообщем работают себе на карман и карман Бродскаого.

Сейчас наступило то время, что каждый пытаеться урвать хоть что-то с остатков этого гаи начиная от начальника заканчивая простым инспектором.

Поэтому инспекторам дали добро на работу, кто может оплачивать такие суммы, как было указано выше, тому зеленый свет, что хотят то и делают, куда хотят туда и едут, ни каких протоколов не требуют, выходные сами себе выбирают. Кто не может так работать, тот все равно платит, но меньшие суммы и тогда приходиться выполнять свою непосредственную работу и писать какието показатели, быть задействованым на каких то мероприятиях. Корупция возросла до такого уровня, что в связи с колличеством элитных экипажей выполнять свои функциональные возможности уже нет кому. На стационарных постах, которые обслуживает рота, стоит по одному инспектору вместо 4, остальных людей добирают батальйоном полтава.

Еще возникает вопрос, как прошел люстрацию с атестацией бывший начальник гаи г. полтавы Крайник Александр Григорович? Ведь из-за этого редкого кадра были люстрированы два инспектора городского гаи которые составили протокол на автомайдан во время революции достоинства. Инпектора и нехотели этого делать, но сзади ехал Сам начальник Крайник на гражданской машине и в телефонном режиме можно сказать шантажем заставил своих подчиненых выполнить преступный приказ. Расчитавшись судьбами своих людей он сохранил свою задницу в полиции. И есть еще один воопрос, откуда у товарища Крайника на его честную зарплату начальника, появился особняк в с. Безручки Полтавского района. Он конечно скажет что землю он приобрел давно и стройка длилась годами и это будет правда, но как говорят соседи,стройка резко ожила именно в тот период, когда Крайник стал начальником городского гаи и как ни странно в период революции.

Что касаеться нашей новой полиции это вообще заслуживает отдельную тему для разговора. То, что они не отстают от своих свох бывших колег то это факт, только ставки возросли, за пьянку что бы решить на мете сумма стартует от 10 тысяч.

Начальник патрульной полиции города Полтавы назначен всем известный Виталий Мельничук, и везде рассказана его биография, когда он начинал свою карьеру с командира взвода патрульной полиции Киева, но почему то ни кто не вспоминает, что этот оборотень еще раньше служил в (Лохвицком РВ????), и по счастливой случайности его с позором не уволили от туда, а вовремя перебежал в патрульную полицию Киева. Почемуто быстро все забыли о его ворованом мотоцыкле на котором он рассекал по городу, а он все равно продолжает ездить на автомобиле двойнике.

То, что его подчиненные набраные по обявлению, так и не поняли, куда они пришли служить, не могут расстаться со своими гражданскими привычками и продолжают курить канабис. Но самое главное, что этот бывший мент зная структуру мвд, а теперь и гаи, он понимал, что сидит на чемодане с деньгами, только нужно этим грамотно воспользоваться. Поэтому многие начали встречать патрульные приусы полиции по всей полтавской области, это связано типа с какой-то отработкой но на самом деле, Мельничук как бывший мент организовал самое натуральное ОПГ из бывших милиционеров. Были сформированы отдельные экипажи из бывших работников милиции, которые занимаються тем, чем занимались до реформы, а упор стоял только на финансовую сторону, ну и конечно же если попадались не платежеспособные то работали на показатель.

Как стало известно Семелит и Новиков Р.пытаются вернуться обратно в Харьков на повышение. Но узнав о выходе статьи, они поспешат перевестись подальше от скандала.

Штепа Александр Иванович,бывший нач гаи обл,вовремя ушел на пенсию.

Уважати публікацію офіційним зверненням до НАБУ, САП, ГПУ, СБУ про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 та ч.2 ст. 209 ККУ службовими особами правоохоронних органів.