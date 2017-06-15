Обшуки в Полтавській ОДА – Пісоцький терміново пішов на лікарняний

15.06.2017 Поділитися

Поліція проводить слідчі дії в управлінні інфраструктури та туризму, ймовірно, правоохоронців цікавлять матеріали щодо пасажирських перевізників, повідомилоІВ «Полтавщина».

Сьогодні спеціальний підрозділ ГУНП в Полтавській області проводить слідчі дії в управлінні інфраструктури та туризму, зокрема і в кабінеті начальника управління — Олександра Колесникова.

За попередньою інформацією, поліцію цікавлять договори із перевізниками, а саме в частині тих підприємців, які мають договори на міжміські маршрути, а в реальності працюють у Полтаві.

Про проблему дублювання маршрутів «Полтавщина» писала у грудні 2016 року, коли на міських маршрутах з’явилася велика кількість автобусів з районних маршрутів. А 13 червня відбувся конкурсз перевезення пасажирів на внутрішньообласних маршрутах. Підрахувавши бали, члени конкурсного комітету визначили — 26 учасників із 27, що брали участь у конкурсі. Переможці перевозитимуть пасажирів внутрішньообласними автобусними маршрутами загального користування. Таку можливість більшість із перевізників матимуть протягом 5 років, деякі протягом 3-х.

Також відомо, що кілька днів назад Олександр Колесников написав заяву про звільнення, але з’ясувати мотиви такого вчинку поки не вдалося — у начальника управління наразі вимкнений телефон.

Нагадаємо, що Олександра Колесникова представили у якості начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА 6 лютого цього року. Представив його перший заступник Андрій Пісоцький, який курує саме транспорту тематику.

Наразі співробітники поліції вийшли із приміщення ОДА, на місці проводять слідчі дії співробітники УСБУ в Полтавській області. За попередньою інформацією, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за ст. 368 КК України (одержання хабара).

Прокурор прокуратури Полтавської області завчасно попередив першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцього про процесуальні дії відносно нього. Це дало змогу останньому оформити лікарняний за протекцією Віктора Лисака, директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

Далі буде.