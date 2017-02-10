Очільник полтавської поліції Терела задекларував 2 га землі, 3 квартири і 2 авто

10.02.2017 Поділитися

Очільник Полтавського відділу поліції Олександр Терела подав електронну декларацію за 2016 рік.

Так, сім’я правоохоронця має декілька квартир, дві з них у Полтаві. Це квартира спільної власності загальною площею 71,2 кв. м, якою подружжя володіє з 2005 року, а також квартира площею 31,2 кв. м, якою з 2014 року володіє дружина поліцейського. Також вони з 2013 року мають квартиру в Гадячі, площею 67,7 кв. м.

Задекларував Терела і дві земельні ділянки, загальною площею майже два гектари.

Дружина головного правоохоронця Полтави має з 2011 року легковий автомобіль марки «Skoda Оctavia», 2011 року випуску. Сам Терела з 2010 року володіє легковим авто марки «CHEVROLET AVEO» 2010 року випуску.

Протягом 2016 року Олександр Терела за основним місцем роботи на посаді начальника Полтавського відділу поліції ГУ НП отримав 121 тис. 78 грн заробітної плати. Його дружина працює у Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 2 міста Полтави й протягом минулого року отримала 45 тис. 279 грн. Цікаво, що заробляючи менше, його дружина має краще авто, ніж сам посадовець. При цьому, «Skoda Оctavia» коштує приблизно 450 тис. грн, а «CHEVROLET AVEO» - 200-250 тис. грн.

У розділі «грошові активи» у Терели не вказано нічого, оскільки грошові активи де підлягають декларуванню, якщо їх сукупна вартість не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Віктор Карпенко