«Одноклассники» обішли заборону в Україні завдяки мобільному додатку

21.06.2017 Поділитися

Російська соціальна мережа «Однокласники» додала в свої мобільні додатки можливість обходу блокування сайту. Про це йдеться в листах, які соцмережа розсилає своїм користувачам, пишуть «Новости Донбасса».

Відзначається, що завдяки оновленню, користувачі знову можуть заходити в «Однокласники» і користуватися всіма сервісами соціальної мережі.

– Ви знову можете без обмежень спілкуватися в «Одноклассниках» зі своїми рідними та близькими. Це можливо за допомогою офіційних мобільних додатків ОК для iPhone і Android. Встановіть додаток «ОК» на свій смартфон, або оновіть додаток до останньої версії в тому випадку, якщо воно у вас вже встановлено, – йдеться в листі.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій відносно Росії. В рамках указу українським інтернет-провайдерам потрібно заблокувати доступ до соціальних мереж «ВКонтакте» і «Однокласники», а також до сервісів «Яндекса» і «Mail.ru».

Відділ моніторингу