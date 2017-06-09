За інформацією, вміщеною у прес-релізі заходу, українську урядову делегацію на Форум очолив віце-прем’єр України Володимир Кістіон, Верховну Раду на Форумі представляла голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості – Наталія Бойко, заступник міністра з питань європейської інтеграції. Також з української сторони участь у Форумі взяли представники Посольства України у Франції, Кабінету міністрів України, міністерств і відомств, йдеться у повідомленні.

Частина української делегації разом з Миколою Злочевським на Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло

«На Форумі були обговорені регіональні перспективи європейської енергетичної безпеки і розвитку ефективної енергетичної інфраструктури», – зазначено на сайті компанії Burisma Group.

«Постмайданна влада не лише зробила все, щоб соратники Януковича уникли в'язниці. Вона ще й своїми власними руками почала відбілювати їхній імідж, роблячи це не лише на очах власного народу, але вже й міжнародної спільноти», – написала Наталка Седлецька.

Володимир Кістіон підтвердив участь у форумі. Про це він написав у Facebook.