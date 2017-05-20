Огляд ЗМІ: Трамп виявився неспроможним керувати державою

20.05.2017 Поділитися

Коли ницість стає буденністю, це може бути по-справжньому небезпечно. А коли до цього додається ще й нездатність зберігати найважливіші державні таємниці, рівень загрози починає зашкалювати, пише колумніст німецького видання «Die Zeit» Маттіас Насс.

«Поступово ми почали звикати до щоденного безумства, яке коїться в Білому домі. Можливо, не все так погано, головне, обійтися без істерики, – так ми себе заспокоювали», – пише оглядач. – І тут Дональд Трамп звільняє директора ФБР Джеймса Комі, і знову з усією очевидністю стає зрозуміло: «цей президент є реальною загрозою американській демократії», йдеться в статті.

У цій історії скандальний не сам факт звільнення, а «всі ті хитросплетіння брехні, якими відставка пояснювалася, і неприхована погроза Трампа в Twitter: «Нехай Джеймс Комі краще сподівається на те, що наші з ним бесіди не записувалися на плівку, перш ніж починати мутити воду в пресі».

«Це мова Каморри – неаполітанської мафії, цитує Насс своїх колег з «Die Welt». І це враження лише посилюється, коли читаєш про те, що розповідає довірена особа Комі про вечерю, на яку Трамп запросив директора ФБР через тиждень після свого вступу на посаду. Президент зажадав особистої «лояльності» від Комі – той у відповідь пообіцяв йому «чесність», пише автор матеріалу.

Сьогодні знову стає зрозуміло: «Дональд Трамп не розуміє, що таке служіння на благо суспільства. Високопоставлений державний чиновник зобов'язаний діяти лише в рамках закону і конституції – він же вимагає підпорядкування. Якщо хтось чинить опір, дні його виявляються поліченими», – пише автор.

«До чогось ми вже звикли: Трамп назвав суддів, які поставили його в скуті рамки, «так званими суддями», звинуватив журналістів, які намагаються докопатися до правди, у виробництві фіктивних новин. Але тепер він, мабуть, перегнув палицю.

Це відчувається ще й тому, що суперечності стають все більш очевидними. Джеймс Комі не втратив підтримки своїх співробітників, заявив перед конгресом його наступник. Комі поводився бездоганно, вважає голова сенатського комітету з розвідки Річард Берр і вказав на те, що розслідування, яке стосуються зв'язків табору Трампа з Кремлем, тривають», йдеться в статті.

Швейцарська «Neue Zuercher Zeitung» написала, що відставка Комі «є ще одною ознакою того, що США можуть зануритися в справжню державну кризу».

І це ще до того, як стало відомо, що в ході зустрічі в Овальному офісі з Лавровим і Кисляком Трамп, мабуть, вибовкав секретну інформацію щодо планів ІГ. «Найжахливіше в цій історії те, що росіяни можуть зробити висновки про джерела і методи, за допомогою яких ця інформація була отримана. Це очевидне порушення всіх табу, прийнятих у відносинах між спецслужбами, оскільки таким чином виникає загроза життю джерел та інформаторів», – пише Насс.

«Чи витримає американська демократія перевірку на міцність, яку влаштував їй Трамп? Зрештою, швидше за все, так. Але спочатку керівництву республіканської партії треба взятися за розум. Це вона спочатку допустила висунення Трампа як кандидата, потім виявилася неспроможною в ході виборчої кампанії, і в підсумку здалася на волю переможця», – відзначає автор.

Згідно з результатами опитування, проведеного Університетом Квіунніпіак, 54% респондентів хотіли би бачити демократичну більшість в Палаті представників після виборів восени 2018 року. Ці дані, вважає оглядач, повинні показати республіканцям, що в американській політиці накоїв Трамп.

Відділ моніторингу