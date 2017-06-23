Оголошено збір інформації про недолюстрованого Олега Максимовича

23.06.2017 Поділитися

Видання оголошує збір інформації про Олега Орестовича Максимовича, плід недолсютрації, заступника начальника ГУ НП у Полтавській області, якого вигнали з харківської поліції через службову невідповіднісь.

Максимович відомий тим, що напідпитку побив двох міліціонерів в одному з нічних клубів Одеси, за що був звільнений із місцевої прокуратури. У Полтаві він виконує роль «смотрящого» за економічною діяльністю поліції.

Фото Олега Орестовича Максимовича в повсякденні

Якщо вам відома будь-яка інформація про Олега Максимовича, надсилайте її нам на info@bastion.tv

Зібрані й перевірені факти будуть використані для нашого журналістського розслідування про історію «успіху» #Prohodimets.