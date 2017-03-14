Охорона здоров’я та освіта: на що витратили обласний кошторис у 2016

14.03.2017 Поділитися

Під час прес-конференції, присвяченій звіту про використання бюджетних коштів Полтавською облдержадміністрацією розповіли про галузі, куди спрямували найбільше грошей у минулому році.

Так, найбільш фінансованими сферами стала охорона здоров’я та освіта. На ці дві галузі витратили 814,6 млн грн та 399,5 млн грн відповідно. Вдвічі менше витратили на соціальний захист та забезпечення. Культура і мистецтво була профінансована на 63,5 млн грн. Майже 30 млн виділили на розвиток спорту.

На оплату праці з нарахуваннями витратили 830,7 млн грн. Закупівля медикаментів та продуктів харчування за рахунок обласного бюджету склала 121 та 72,3 млн грн. На забезпечення субсидії, пов’язані з комунальними послугами та енергоносіями витратили 125,6 млн грн.

Також, начальник департаменту фінансів Павло Кропивка зазначив, що прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат станом на початок цього року відсутня.

Віктор Карпенко