Окремі полтавські ліквідатори ЧАЕС зможуть перерахувати пенсії

29.12.2016 Поділитися

Засідання обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках за головуванням відбулося в Полтавській облдержадміністрації.

На комісії розглянули 6 пакетів документів, що надійшли від заявників для отримання довідок про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках».

За результатами розгляду було ухвалено рішення про достатність підстав для видачі довідок про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 4-м заявникам, в тому числі 1-му заявнику – за рішенням суду.

У довідках врахований період виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з підвищеною кратністю оплати праці. Це дасть можливість заявникам звернутися до Пенсійного фонду України для відповідного перерахунку пенсії.