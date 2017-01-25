«Олімпія» спробує взяти реванш у «Гірника-Спорт»

25.01.2017 Поділитися

Суперником команди з Горішніх Плавнів знову буде діючий чемпіон і володар Кубка Полтавської області – команда «Олімпія» (село Савинці).

Футбольна команда з села Савинців Миргородського району була створена в 1976 році. З тих пір історія клубу налічує два етапи. На першому – вона кілька років поспіль вигравала першість Миргородського району, ставала призером обласних турнірів серед сільських колективів фізкультури. Однак в 1985 році ця команда припинила своє існування.

Другий етап у команди почався в 2011 році. Чимало успіхів команда «Олімпія» домоглася з приходом на пост головного тренера відомого фахівця в Полтавській області Володимира Опанасовича Гришка. Завдяки його зусиллям результати команди в корені змінилися - прийшли справжні перемоги як на рівні Миргородського району, так і на обласному рівні.

У наступному році «Олімпія» впевнено виграє першість Миргородського району, взявши «срібло» на всеукраїнському рівні серед сільських команд. У фіналі футболісти поступилися 1:2 нікопольському «Колоса».

Після великої перерви «Олімпія» в 2013 році взяла участь в чемпіонаті Полтавської області серед команд вищої ліги, посівши гідне 4 місце. Зате стала чемпіоном України серед сільських команд, а потім і володарем Кубка ЦС ВФСТ «Колос», взявши верх у фінальних поєдинках над «Колосом» (Софіївка Дніпропетровська область) – 2:0; 2:1.

«Олімпія» – дворазовий чемпіон відкритої першості м. Лубни по міні-футболу, срібний призер чемпіонату ЦС ВФСТ «Колос» з футзалу 2013 р фінальній грі, яка проходила в Переяславі-Хмельницькому, команда поступилася дружині «Титан» з Покровського Дніпропетровської області з рахунком 2:3.

Зараз Володимир Опанасович Гришко є спортивним директором «Олімпії», а тренує команду Олександр Кулик. Три роки поспіль «Олімпія» виграє Кубок Полтавської області, є бронзовим призером (2015) і чемпіоном Полтавської області (2016).

– Матчі між «Олімпією» та «Гірником-Спорт» завжди проходять в теплій і дружній атмосфері незалежно від того, хто є господарем поля. Цього разу нас тепло приймають, раніше ми забезпечували «гірникам» дружній прийом, – зазначив Володимир Гришко.

Минулий поєдинок між цими командами пройшов 22 січня. Тоді команда Сергія Пучкова обіграла своїх суперників з рахунком 2:0. Голи на рахунку Королькова і Яворського. Сьогодні варто очікувати такого ж розвитку подій. Горішньоплавненці розпочнуть гру «першим номером», експериментуватимуть, пробуватимуть грати різним складом за різних схем.

Поєдинки з ФК «Гірник-Спорт» також будуть підготовчими для «Олімпії» перед міжнародним турніром «Кубок Пожечевського», який пройде з 7 по 15 лютого в селі Копили Полтавської області.

Гра відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена» у Кременчуці. Початок поєдинку о 14 годині.

Віктор Карпенко