Оновлений «Газетний ряд» планують відкрити на новому місці вже в лютому

10.01.2017 Поділитися

Власниця «Газетного ряду» ФОП Наталія Ковальчук планує в кінці лютого місяця відновити продаж друкованої продукції на розі вул. Соборності та Гоголя. На нього ФОП Ковальчук переїде з арки по Соборності, 27, на якій здійснювала торговельну діяльність останні 16 років.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 серпня невідомі в масках зламали замки на воротах арки «Газетного ряду», викинули торговельне обладнання та вилучили друковану продукцію на 50-70 тисяч гривень. Як розповіла тоді журналістам власниця підприємства, злодіїв було близько 30 чоловік. Журналісти місцевих видань довели причетність скандальної депутатки обласної ради від «БПП» Ірини Степаненко до збройного захоплення арки.

Після інциденту Полтавська міська рада на засіданні сьомої сесії 28 вересня 2016 року виділила підприємниці нове місце під продаж преси навпроти театру імені Гоголя.

–Вона (ФОП Ковальчук – ред.) буде обслуговувати цю ділянку. Якщо хтось пам’ятає, напроти «Полтавчанки» стояв кіоск «Пошта». З нею є домовленість, що вона з того кіоску торгуватиме тільки газетами, сувенірами й іншою друкованою продукцією. Нічим іншим вона торгувати не буде, – заявив міський голова Олександр Мамай на сесії.

Рішенням виділити площу під газети Мамай виконав обіцянку, яку дав підприємцям і «Останньому Бастіону».

Наразі газетний кіоск на новому місці майже готовий до введення в експлуатацію. Його площа – 52 м², і з яких власне павільйон для продажу – 26 м².

Введення конструкції в експлуатацію та початок продажу друкованої продукції власниця планує на кінець зими, орієнтовно – під завершення лютого.