Оновлений «Гірник-Спорт»: 9 старожилів і 12 новачків

21.02.2017 Поділитися

ФК «Гірник-Спорт» оголосив імена 21 футболіста, які захищатимуть честь клубу в другій частині чемпіонату. Про це повідомляє прес-служба команди.

Після місяця тренувальних зборів ФК «Гірник-Спорт» залишило 9 футболістів, які виступали в минулому сезоні, а також підписав контракти з дванадцятьма новобранцями клубу.

Як повідомив президент ФК «Гірник-Спорт» Петро Каплун, у другій частині чемпіонату у складі нашого клубу будуть виступати дев'ять гравців, які захищали кольори нашого клубу в минулому році. Серед таких є воротарі Антон Ситников і Микита Крюков, захисники Олексій Моісеєнко та Олександр Голядинец, півзахисники Володимир Корольков, Юрій Павлик і Сергій Ченбай, а також форварди Вадим Яворський і Роман Прутян. У цих футболістів продовжують діяти контракти з клубом до кінця 2017 року.

Також керівництво клубу уклало контракти з великою групою нових футболістів, що перебували на навчально-тренувальних зборах «Гірника-Спорт».

З новоприбулих футболістів в цьому році команду поповнили захисник Андрій Сахневич («КАМАЗ»), Валерій Курелех («Кремінь»), Юрій Кравчук («Перлина», Одеса), Юрій Цапий («Геліос»), Ігор Носарев («Буковина»), півзахисники – Сергій Дячук («Інгулець»), Олексій Разуваєв («Суми»), Микола Ляшенко (відомий за виступами за дубль «Дніпра», «Кривбаса», а також в «Гірнику», Кривий Ріг), Євген Коваленко («Авангард»), Дмитро Олійник («Верес»), нападники Андрій Шевчук («Тернопіль») і Андрій Фаюк («Енергія» Нова Каховка). З цими футболістами підписано контракти терміном на півтора року. Таким чином, в іграх чемпіонату Сергій Пучков може розраховувати вже на 21-го футболіста.

Перегляд великої групи кандидатів в команду практично завершено, але ще ведеться підбір кандидатів на одну-дві позиції. Зараз з «Гірником-Спорт» тренується голкіпер Олександр Ткаченко. Про його оренду керівництво «гірників» веде переговори з ФК «Ворскла», з яким воротар підписав нещодавно новий контракт. Крім того, головний тренер Сергій Пучков продовжує залучати до тренувань на зборах молодих вихованців ДЮФК «Гірник-Спорт» - голкіпера Андрія Рязанцева і півзахисника Максима Самкова.

Віктор Карпенко