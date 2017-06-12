«Опоблоківський» депутат приховав підприємства дружини в РФ та анексованому Криму – ЗМІ

12.06.2017 Поділитися

Депутат Харківської облради від «Опозиційного блоку» Олександр Губін приховав у декларації частку дружини в російській фірмі, директором якої є він сам. На підставі інформації ГО «Харківський антикорупційний центр» юристи «bihus.info» заявили про це НАБУ.

Згідно з Е-декларацією депутата Губіна за 2016 рік, ані в окупованому Криму, ані за кордоном його родина не має бізнесу. Водночас, у Єдиному реєстрі юридичних осіб РФ є відомості про внески Ірини Губіної до статутних капіталів 5 фірм на загальну суму понад 1 600 000 руб.

Дві з цих фірм – ТОВ «Престиж Автомоторс» і ТОВ «Престиж Авто Крим» – зареєстровані на території окупованого Криму за російським законодавством. Партнером Губіної у товаристві «Престиж Авто Крим» є депутат Харківської міськради Ігор Аріх, який також не вказав цю фірму в декларації. За даними антикорупціонерів, Ірина Губіна також є засновником російських компаній «Рустранс-Сервис» і «Диана».

У розділі «Корпоративні права» депутат вказав, що має внески до статутних фондів підприємств ПП «Транс-Інвест», ТОВ «Престиж Авто Сіті», ТОВ «Рибацько-мисливський клуб «Фортуна»», ПП «Транс-інвест». У Ірини Губіної задекларовано внески у ПП «ТМ Віра».

Доход депутата від підприємницької діяльності за рік склав 406 000 грн, а його дружини – 300 000 грн. Доходи за межами країни не вказані.

У власності депутата Губіна та його дружини – 5 земельних ділянок, житлові будинки на 171,1 кв.м. у Терновій і 43,1 кв.м. у Харкові, житловий будинок, комплекс 8642 кв.м. у Васищево, нежитлові приміщення площею 160,8 кв.м. у Ялті, і ще два житлових будинки.

Подружжя Губіних володіє 13 транспортними засобами, серед яких три автомобілі марки «Mercedes Benz», «Toyota RAV4» та «Porsche Cayenne». Також у власності родини 5 елітних годинників, у Ірини Губіної є шуба з шиншили та коштовні ювелірні вироби.

Крім того, Олександр Губін вказав, що позичив іншим людям 1,5 мільйона доларів, в готівці він та дружина тримають 250 тисяч доларів і 2,5 мільйона гривень.

Відділ моніторингу