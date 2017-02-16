Оприлюднено дату, коли почнуть діяти надзвичайні заходи в енергетиці

16.02.2017 Поділитися

Надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені розпорядженням Кабінету міністрів України №103-р, вступлять в дію з п'ятниці, 17 лютого. Про це йдеться в документі, текст якого оприлюднено 16 лютого в випуску газети «Урядовий кур'єр», повідомляє «Апостроф».

Згідно з розпорядженням, у період дії надзвичайних заходів НЕК «Укренерго» зобов'язана визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей, встановити вимоги щодо складу обладнання ТЕС в розрізі енергоблоків; при необхідності і за узгодженням з Міненерговугілля – застосовувати графіки аварійних відключень.

У свою чергу, ДП «Енергоринок» необхідно розробити графіки навантаження енергосистеми з урахуванням вимог «Укренерго» за складом обладнання ТЕС; забезпечити нарахування платежів за електроенергію її виробникам (за діючими ціновими заявками), для яких зафіксовані графік та обсяги виробництва, за граничною ціною системи.

Крім того, НАЕК «Енергоатом» зобов'язана забезпечити часткове розвантаження окремих блоків АЕС у вихідні та святкові дні за необхідністю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 15 лютого ввів надзвичайні заходи в сфері енергетики через блокаду поставок вугілля з тимчасово непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, в документі передбачається можливість введення віялових відключень електроенергії.

Відділ моніторингу