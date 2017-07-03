Оприлюднено імена керівників і частини, що брали участь у побитті людей на Кіровоградщині

03.07.2017 Поділитися

Штаб блокади торгівлі з окупантами оприлюднив частини і окремих командувачів операції з побиття людей у селі Бережинка на Кіровоградщині. Інформацію Штаб виклав у своєму Facebook.

Щодо ситуації з побиттям мешканців села Бережинка Кіровоградської області співробітниками поліції та НГУ 27 червня 2017 року.

Встановлено, що в побитті і незаконному затриманні брало участь 5 підрозділів поліції і 1 підрозділ НГУ. Загальна кількість - 250 чоловік.

З них:

НГУ - Частина 3011 (Кривий Ріг) - 100 осіб

МВС - батальйон поліції Святослав (Кропивницький), міськвідділ управління поліції (Кропивницький), КОРД (Київ), зведені загони райвідділів кіровоградської області - всього 130 осіб.

Загін кінологів з собаками - 20 осіб.

Операція проводилась за прямою вказівкою Авакова, координував побиття заступник начальника департаменту превентивних дій НПУ - Піцків Роман (колишній кандидат в депутати ВРУ від партії Народний Фронт), командував підрозділом НГУ полковник Олександр Голяков (колишній керівник охоронної структури Ю. Вілкула).

Офіційно підрозділи були відряджені в зв'язку з «погіршенням соціально-політичної обстановки в селі Бережинка».

Прокуратурою Кіровоградської області порушено кримінальну справу за статтею 365 ч 2 кк України (перевищення повноважень службовими особами НГУ, спецпідрозділу КОРД і ГУНП в Кіровоградській області).

Внутрішній Корпус Батальйону Донбас офіційно заявляє що це був останній раз, коли у відповідь на незаконні дії насильницького характеру з боку службових осіб поліції і НГУ у відповідь не застосовувалася сила. Добровольці Донбасу відтепер будуть діяти в суворій відповідності зі своїм правом на самозахист, незалежно від підрозділу що використовується для порушення Законів України і здійснення насильства над громадянами.

Слава Україні!

Нагадаємо, журналіст Михайло Подоляк відреагував на криваві події у с. Бережинки на Кіровоградщині. Він згадав кримінал 90-их, зазначивши, що бійня під Кропивницьким ідеально розкрила сутність нинішньої державної конструкції. Жадібна група «крутих хлопчиків» на посадах вважає, що держава – це вони. Створено неформальний і розвинений інститут приватних армій. Якщо ти наближений до когось із топ-влади, можеш використовувати свою армію для свавільного переділу.