Оприлюднено категорії студентів–претендентів на соцстипендії

09.02.2017 Поділитися

Діти–інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи, діти–сироти та діти з малозабезпечених сімей внесені до списку претендентів на соцстепендії. Про це йдеться на урядовому порталі Кабінету Міністрів України.

Повідомляється, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 28 грудня 2016 р. № 1045 про «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Змінений пакет було розроблено ними ще у січні цього року, з метою соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей із малозабезпечених сімей.

Також на засіданні Уряду ухвалено постанову про збільшення на 20 відсотків соціальної стипендії студентам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського населеного пункту.

Окрім цього, уточнюється перелік документів, які надаватимуться студентами для призначення соціальних стипендій.

Проте як стверджують у мінсоцполітики, студент матиме право на призначення соціальної стипендії одночасно з декількох підстав, соціальна стипендія виплачуватиметься відповідно до однієї з підстав, за його вибором.

Олександр Гуцул