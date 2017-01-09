Оприлюднили розміри державної допомоги полтавцям на 2017 рік

09.01.2017 Поділитися

За новим державним бюджетом у 2017 році мають збільшитися усі види соціальної допомоги. Ми вирішили показати повний перелік виплат усім соціальним групам на цей рік.

Так з 1 січня 2017 року розмір прожиткового мінімуму складає 1544 грн, з 1 травня він збільшиться 1624 грн, а з 1 грудня становитиме 1700 грн. Мінімальна зарплата, нагадаємо, з початку року збільшилася до 3200 грн.

Для основних соціальних та демографічних груп населення державна допомога буде наступною:

- Діти до 6 років: з 1 січня 2017 - 1355 грн, з 1 травня - 1426 грн, з 1 грудня - 1492 грн;

- Діти від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 – 1689 грн, з 1 травня – 1777 грн, з 1 грудня - 1860 грн;

- Працездатні особи: з 1 січня 2017 - 1600 грн, з 1 травня - 1684 грн, з 1 грудня - 1762 грн.

Враховуючи такі цифри, розміри державної допомоги стануть наступними:



Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям в процентному співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

- Для працездатних осіб - 21 відсоток,

- Для дітей - 85 відсотків,

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році не може бути більше 75% від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році становитимуть:



Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі Змінами):







Відділ моніторингу