Ось так в Україні живе головний борець з корупцією СБУ: Шокуюче ВІДЕО, ФОТО

10.03.2017 Поділитися

Журналісти програми Слідство.інфо з'ясували, що 35-річна Ольга Воловчук, громадянська дружина і мати трьох дітей першого заступника голови СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, Павла Демчина, є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському особняку.

При цьому в декларації Демчина за 2015 рік вказано, що він мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автомобіля або заощаджень.

У той же час у його цивільної дружини також є автопарк: Range Rover 2016 року вартістю близько $ 100 тисяч, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також становить не менше $ 100 тисяч, Mazda 2014 року і Peugeot 2012 випуску.

«На території особняка на Петропавлівській Борщагівці, з якого виїхав позашляховик Воловчук, крім великого 2-поверхового будинку, також розташовані господарська будівля, критий басейн і альтанка. За схожі об'єкти в цьому районі зараз просять до 10 мільйонів гривень », - йдеться в розслідуванні.

При цьому будинок не значиться в державному реєстрі нерухомості, офіційно встановити його власника практично неможливо.

«Підтвердити, що сім'я Павла Демчин живе саме в цьому маєтку, допомогла племінниця Ольги Воловчук. Дівчина на ім'я Юлія навчається в Києві і живе в гуртожитку. Однак на її сторінках у соціальних мережах багато фотографій, зроблених саме в тому маєток, з якого виїжджала на Range Rover Воловчук», – зазначають журналісти.

Сам Демчина, якого помітили біля того ж маєтку, категорично спростовує причетність до власності: «Скажіть, будь ласка, це Ваш будинок? - Ні. - А що ви там робите? - Періодично його відвідую. - А кого саме там відвідуєте? - Дітей, там живуть мої діти, скажімо так ».

Також повідомляється, що Воловчук володіє земельною ділянкою, який розташована недалеко від їх сімейного особняка на Петропавлівській Борщагівці, там активно ведеться будівництво.

Офіційно Воловчук досі прописана в квартирі батьків на Рівненщині в н.п. Вараш, де на неї зареєстрована фірма, яка спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами. Фірма зареєстрована в тій же батьківській квартирі і не веде активної діяльності.

Відзначається також, що протягом кількох останніх років мати Демчина - пенсіонерка Ніна Демчина – стала власницею 3-кімнатної квартири в новобудові в Рівному і вдома на 170 кв. М.В передмісті облцентру.

«Ніяких офіційних джерел доходу, які б дозволили купувати елітні авто і нерухомість, ні у генерала, ні у матері його дітей розшукати не вдалося. Відповіді на запит з проханням пояснити походження стану сім'ї так і не отримали », - наголошується в розслідуванні.

У ЗМІ генерал-майора Демчина називають наближеним до заступника голови фракції Блок Петра Порошенка Ігоря Кононенко і «смотрящим» за СБУ від партії влади.

В цей же час, Україна стала найбільш корумпованою країною Європи і однією з найбільш корумпованих у світі, де найбагатші чиновники при жахливому рівні життя простих громадян країни.

Віктор Карпенко