«Ощущение скрытого н**** с этим повышением тарифов». Ахметівські підприємства знову відключають гарячу воду

17.06.2017 Поділитися

«Київенерго» Ахметова знову відключило частину Києва від гарячої води. У них знову немає чим платити за газ, пише журналіст Дмитро Гнап у своєму «Фейсбук». Він пропонує почитати своє пояснення щодо цього у пості річної давнини. Публікуємо мовою оригіналу:

– Ощущение какого-то скрытого н******** с этим повышением тарифов, правда? То есть, когда власть говорит, что нельзя жить как раньше и нужно платить рыночную цену за тепло и газ, то с этим, конечно, не поспоришь. Но когда ты спрашиваешь: ребята, ок мы будем платить, но покажите из чего складывается ваша так называемая рыночная цена? Сколько идет на себестоимость, а сколько собственник облэнерго кладет себе в карман? Какая у него норма прибыли? То у этих парней начинают бегать глаза и потеть руки. Например, от Киевэнерго, я уже несколько лет добиваюсь списка их основных затрат с конкретными цифрами в гривнах. Мне регулярно сообщают, что это коммерческая тайна. Максимум на что они сподобились, так это нарисовать вот эту цветную диаграмму, из которой решительно не ясно, что по чем, и сколько денег лично Ринат Ахметов на этом зарабатывает. В НКРЭКП, который как регулятор имеет доступ к этим документам, мне ответили, что у Ахметова все по-честному, без обмана. Но цифры и суммы назвать отказались: «ты просто нам верь».

Но я не могу поверить, потому что опубликовав несколько расследований по Киевэнерго, я могу назвать два десятка способов воровства миллионов из этой компании. От мухлежа с потреблением газа и до завышенных норм расхода тепла в домах без счетчиков. От недогрева воды и до липовых тендеров. Вишенка на торте: 900 миллионов гривень, который господин Ахметов вывел из Киевэнерго в 2012-2013-м годах, страхуя объекты генерации в своей родной страховой компании АСКА. И это все было заложено в тариф, который нам впаривали с жалобным воем как «экономически необоснованный». И мы за это заплатили из своих карманов. Хотя, по нашим данным не менее 30% величины тарифа искусственно завышено из-за таких вот левых расходов, заложенных в себестоимость. И молодой рошеновский менеджер Дима Вовк в НКРЭКП одобрит всю эту лабуду, которую ему принесут дяди-олигархи. Потому что Суркисам и Ахметову нужно содержать футбольный клуб, Григоришину покупать заводы, «лужниковцам» виллы в Европе, а Кононенко собирать черную кассу БПП на случай выборов. И все эти «важные нужды» закладываются в тариф в виде завышенных цен на мазут, трубы, трансформаторы, проволоку и еще несколько тысяч наименований затрат для облэнерго по всей стране. Особенно мило защитники власти на критику повышения тарифов отвечают призывом оформлять субсидии, дескать, государство о вас позаботилось, даст вам денег на оплату коммуналки. А субсидии, пардон, откуда берутся? Из личных денег Гройсмана?

Потому что нет никаких «денег государства»! А есть только деньги налогоплательщиков. И выплаченные вам субсидии – это оторванные от солдат, учителей и врачей зарплаты, которые все равно вернутся к собственникам облэнерго в виде компенсации за высокий, но уже утвержденный тариф.

Отсюда вывод: эту власть снесут к е***** не из-за высоких тарифов, а из-за НЕ ПРОЗРАЧНЫХ тарифов, уж простите за капс лок.

Потому что, непопулярный шаг это не тогда, когда ты в сложившихся обстоятельствах принимаешь трудное решение. Непопулярный шаг, это когда в сложившихся обстоятельствах кто-то несет тяжесть ответственности. А кто-то набивает карманы и офшоры доверху, пользуясь близостью к телу, принимающему решения. Какими бы мантрами это не сопровождалось, – пише Гнап.

Нагадаємо, не дивлячись на війну, ахметівські підприємства продовжують нарощувати прибуток. Порівняно з минулим роком виручка «Metinvest B.V.» (Нідерланди), зросла на 42,9%, що в перекладі на цифри – $663 млн.

З урахуванням попередніх звітів в цілому за перший квартал 2017 року виручка компанії становила 1,853 млрд доларів, на 44% перевищивши показник першого кварталу минулого року, тоді як EBITDA підскочила в 3,4 рази – до 402 млн доларів.

Віктор Карпенко