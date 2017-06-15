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«Останній Бастіон» обговорив погрози журналістам з ОБСЄ

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«Останній Бастіон» обговорив погрози журналістам з ОБСЄ

В ОБСЄ занепокоєні обмеженнями свободи слова журналістів і перешкоджанню їхній діяльності.

Відбулася зустріч журналістів видання «Останній Бастіон», спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і журналістів-розслідувачів із кількох регіонів України. Основна тема зустрічі – перешкоджання з боку влади і правоохоронних органів законній діяльності журналістів.

Редакція надала спостерігачу Вінсенту Годбіллону факти розправи керівництва ГУ НП і прокуратури у Полтавській області над головредом видання Геннадієм Сікаловим через викривальні щодо корупційних діянь посадовців, керівників ГУ НП і прокуратури Полтавської області.

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Погодили подальші кроки співпраці в дотриманні прав журналістів і протидії корупційним складовим у гілках влади і правоохоронних структурах. 

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