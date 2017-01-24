Пацієнти з інфарктом потрапляють в операційну без приймальні – Оксак

24.01.2017 Поділитися

Пацієнтів з інфарктом міокарда оперують 5-7 хвилин і після 3 днів перебування в стаціонарному відділенні переводять до відділення кардіології на реабілітацію. Так лікують пацієнтів, яких доправили в Полтавську обласну клінічну лікарню імені Скліфосовського в так зване терапевтичне вікно (3 год. від початку болю в серці – ред.), розповів головлікар Григорій Оксак.

Для оперативного втручання в лікарні є сучасний комп’ютерний томограф, ангіограф тощо. Це дозволяє надавати медичну допомогу європейського зразку. До прикладу, раніше строк лікування після таких операцій становив 28-21 день, зазначив керівник закладу.

– Зараз пацієнт встає на другий день після шунтування. Найголовніше, що він залишається працездатним і не інвалідом. За рівнем надання медичної допомоги при гострих інфарктах й інсультах обласна клінічна лікарня не поступається ізраїльським клінікам, – переконаний головлікар.

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