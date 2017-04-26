​Пагорби біля Горішніх Плавнів хочуть зробити на кшталт голівудських

26.04.2017 Поділитися

На західному відвалі кар'єру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату пропонують встановити знак у вигляді великих літер, які утворюватимуть надпис «Горішні Плавні».

З відповідною ініціативою виступив завідувач музею ПрАТ «Полтавський ГЗК» Микола Стахів, йдеться на сторінці «Горішні Плавні Online» у Фейсбуці.

Нині глибина кар‘єра ГЗК становить більше 420 метрів. Мільйони кубометрів шламів висяться як донецькі терикони, їх видно за багато кілометрів від Горішніх Плавнів.

«Пропоную напис встановити на західному відвалі кар'єру навпроти Піддубного, навпроти старої дороги з Піддубного на колишні Горішні Плавні", - написав Стахів.

Подібний пам'ятний знак у вигляді слова «HOLLYWOOD» знаходиться на голлівудських скелях у Лос-Анжелесі. Знак був створений для реклами у 1923 році, але згодом став настільки популярним і відомим, що вважається фірмовим знаком кіноіндустрії США.