Пам’ятник Симону Петлюрі планують встановити у Полтаві

22.05.2017 Поділитися

Полтавці хочуть встановити пам’ятник голові Директорії УНР Симонові Петлюрі. Про це автори ідеї повідомили під час відповідної прес-конференції.

Раніше біля Полтавської державної аграрної академії, де він навчався, знаходилась пам’ятна дошка, проте зараз, із невідомих причин, її зняли. У інших містах України є пам’ятники та обеліски Симоні Петлюрі, а у Полтаві, де він жив, немає жодної пам’ятки.

Автори ідеї скоро оголосять конкурс серед місцевих скульпторів на кращий пам’ятник видатному полтавцеві.

– Сподіваємося, що влада підтримає нашу ініціативу, оскільки Симон Петлюра – це герой України та уродженець Полтави, – зауважив один з авторів проекту Дмитро Демус.

У разі, якщо можновладці не підтримають проект щодо встановлення пам’ятника Петлюрі, то кошти збиратимуть силами меценатів та громадськості. Про подальшу роботу автори ідеї повідомлятимуть у ЗМІ.

Раніше у рамках декомунізації у 2016 році перейменували вул. Артема на вул. Симона Петлюри.

Довідково: Симон Петлюра (10 травня 1879, Полтава — 25 травня 1926, Париж) — український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Організатор українських збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального секретаря з військових справ (28 червня — 31 грудня 1917). Головний отаман військ УНР (з листопада 1918). Голова Директорії УНР (9 травня 1919 — 10 листопада 1920).

Віктор Карпенко