Паперовий вітряк за 6 грн може діагностувати ВІЛ за 90 секунд

23.01.2017 Поділитися

В Індії презентували паперовий вітряк, який за півтори хвилини може діагностувати ВІЛ і малярію. Придбати його можна лише за 6 грн.

Прилад працює так само, як і стандартний прилад для виявлення інфекції у крові пацієнтів. Кров поміщується у спеціальні трубочки, які прикріплюються до диску, який обертається за допомогою проходження мотузки крізь диск.

Кількість обертів сягає 125 тис. на хвилину. За півтори хвилини час плазма відокремлюється від червоних клітин крові. Саме це і дозволяє швидко перевіряти зразки крові.

Зараз його тестують у Мадагаскарі. Розробником такого приладу став індійський науковець Ману Пракаш, який раніше винайшов мікроскоп за 50 центів, що складається як орігамі.

Відділ моніторингу