Парламент хоче скасувати "спрощенку"

02.11.2017

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо заходів з детінізації обороту товарів і послуг».

На думку підприємців, бізнес-об’єднань та асоціацій малого бізнесу, прийняття такого закону знищить спрощену систему оподаткування, існування якої малий бізнес України відстоював роками.

Про це повідомили в Державній регуляторній службі (ДРС).

«Законопроект робить черговий крок на шляху до повного руйнування спрощеної системи оподаткування, вихолощування, безпосередньо, самої ідеї, яка закладалася в неї свого часу і полягала в тому, щоб надати можливість дрібним суб’єктам господарювання здійснювати підприємницьку діяльність з найменшими витратами, зокрема, на ведення обліку», – зазначили у відомстві.

Тільки за перший рік впровадження даного законопроекту витрати малого бізнесу на виконання його вимог складуть не менше 15 млрд грн.

А витрати на обов’язкове ведення платниками ЄП «Книга обліку доходів і витрат» за видатками складуть від 13,5 млрд грн.

«Тобто новий формат обліку витрат на підставі первинних документів створює величезну хвилю додаткової роботи і бюрократії, а на обсяг оподаткування ніяк не впливає. Оподаткування таких суб’єктів господарювання залежить від доходів, облік яких і так ведеться», – пояснили в ГРС.

Таким чином, у відомстві попереджають, що різке збільшення фінансового навантаження на суб’єктів малого підприємництва призведе до масового закриття бізнесу, зростання безробіття і соціальної напруги в суспільстві і, як наслідок, до соціально-політичного вибуху.

Крім того, законопроект серед іншого містить положення, якими передбачається встановлення обмежень для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють продаж (реалізацію) технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту і/або лікарських засобів і/або ювелірних чи побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також в залежності від наявної торговельної площі.