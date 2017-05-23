Партія Саакашвілі без Саакашвілі обурила членів команди Міхо

23.05.2017 Поділитися

В Україні зареєстрували партію Блок «Міхеїла Саакашвілі», яка не має стосунку ані до колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, ні до членів його команди. Про це повідомив екс-заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе у своєму Facebook.

«Щойно з подивом дізнався, що зовсім недавно була зареєстрована партія Блок Михайла Саакашвілі (ЄДРПОУ – 40272226), яка, хочу заздалегідь попередити всіх, не має ніякого відношення ні до Михайла, ні до кого-небудь з нашої команди!!!», – написав Сакварелідзе.

Він уточнив, що в ЄДРПОУ за кодом 40272226 була зареєстрована «Грузинська партія України» на ім’я Євгена Гофмана.

Сакварелідзе додав, що політична сила, яку очолює Міхеїл Саакшвілі «Рух нових сил» досі не зареєстрована в Міністерстві юстиції, хоча відведений для цього законодавством термін у 15 днів вже минув.

Нагадаємо, Олександр Масюк з Полтави раніше висловлював готовність очолити «Антикорупційний рух» Міхеїла Саакашвілі в Полтавській області й називав перші кроки подолання корупції в регіоні.