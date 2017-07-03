Патрульні Киви віджимають київський гуртожиток у переселенців і добровольців

03.07.2017 Поділитися

Патрульні радника міністра МВС Іллі Киви намагаються виселити переселенців із Донбасу та Криму з гуртожитку в Києві. Старшим у цій операції назначений Руслан «Рем» Качмала, який хоче віджати собі перший поверх із ремонтом, який зробили собі переселенці і добровольці, що мешкають у гуртожитку. Про це пише голова проводу у Добровольчий Рух ОУН Микола Коханівський у своєму Facebook. За його словами, «Рем» більше року тому заселився на верхній поверх гуртожитку, захопив другий і вже перейшов на перший.

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«Поліція приїжджає, перевіряє документи (УВАГА!!!) у мешканців гуртожитку, непрозоро натякає, що якщо будете чинити опір, ми вас будемо приймати, бо ті дружинники - то є наші співробітники, і уїжджають», коментує Коханівський дії правоохоронців.

АЛЯРМ!!! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!!

Друзі, ситуація наразі така: переселенців гуртожитку, яким допомагає Добровольчий Рух ОУН, наразі нагло викидають з власного помешкання, де вони є зареєстровані. Роблять це патрульні Ківи - новітні "дружинники". Старший у них такий собі "Рем" Ruslan Kachmala. Вже більше року, як цей самий Рем заселився на верхній поверх гуртожитку, захопив другий поверх і почав виселяти мешканців першого. Причина - серед мешканців першого поверху є добровольці, по-друге, тому що там зроблений ремонт силами добровольців і, по-третє, тому що мешканці першого поверху є незахищенними бо це переселенці, добровольці з Криму з, окупованих теріторій Донбасу. Поліцію викликали. Поліція приїзджає, перевіряє документи (УВАГА!!!) у мешканців гуртожитку, непрозоро натякає, що якщо будете чинити опір, ми вас будемо приймати, бо ті дружинники - то є наші співробітники, і уїзджають.

Отже, друзі, це беспредєл!

Як ми можемо допомогти нашим побратимам і посестрам:

А) Я дуже прошу журналістів, громадських активістів, народних депутатів Igor Lutsenko, Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Семен Семенченко, Володимир Парасюк (Parasiuk Volodymyr), Андрій Лозовий, просто зараз, під`їхати до гуртожитку (м. "Академмістечко", вул. Обухівська, 60);

Б) Обов`язково, друзі, дуже прошу всіх зробити максимальний РЕПОСТ: хай ім`я цього покидька-комсомольця Рема (Руслан Качмала) стане відоме всій Україні. Також можете особисто йому дещо побажати, ось його сторінкаhttps://www.facebook.com/profile.php….

В) У понеділок, 03.07.2017 р., об 11.00 прямо там, у гуртожитку, мешканці разом з народними депутатами проведуть прес-конференцію. Плюс, на прес-конференцію запрошуємо всі патріотичні сили, щоби змусити поліцію припинити цей бєспредєл. Прес-анонс вийде трохи пізніше.

Разом переможемо!

P.S. І ще, друзі ,прошу всіх молитись за наших добровольців, волонтерів та переселенців, щоби вони не опинились на вулиці, бо їхні речі вже повикидали "дружинники"

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