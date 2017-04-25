Пенсійна реформа - новий підхід чи чергова імітація?

25.04.2017 Поділитися

Ще з початків незалежної України чи не всі уряди намагалися реформувати пенсійне законодавство чи провести пенсійну реформу. На жаль,усі дії зводилися до підвищення пенсійного віку, оподаткування пенсій, зменшення пенсії працюючим пенсіонерам. Поговорювали і про перехід з нинішньої солідарної на накопичувальну систему, але поки що це тільки розмови.

Солідарна система, що дісталася нам успадок від радянської влади, вже вичерпала довіру людей у забезпечну старість. Більшість пенсіонерів ледь зводить кінці з кінцями, не дивлячись на розпіарені владою субсидії. У свою чергу молодь не вірить уте, що влада вдало реформує пенсійну систему, тому й не прагне зробити свої доходи легальними.

Нинішній кабінет міністрів Гройсмана обіцяє якісно новий підхід до впровадження пенсійної реформи, яка нібито є однією з вимог МВФ для надання Україні чергового кредиту. Що ж планується впровадити насправді, доводиться лише здогадуватися.Адже як заявляє міністр соціальної політики Андрій Рева,«проект закону розроблено на 95%». Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо». Крім того,він повідомив, що пенсійний вік не планують підвищувати, а обмеження внесків допенсійного фонду з високої зарплати буде прибрано. Нагадаємо, що нині максимум, що працівникповинен сплачувати ЄСВ (єдиний соціальний внесок) із заробітної платні - це 8800 гривень; і не важливо, чи це зарплата 100 тисяч гривень чи мільйон. Наприклад, антикорупційний прокурор отримує трішки більше 100 тисяч гривень, а сплачує у пенсійний фонд внески тільки з 8800 гривень – це 8% від заробітної плати. Для порівняння: прибиральниця чи вчитель, які отримують по 3200 грн., сплачуватимуть ЄСВ в розмірі 22%.

Досі останнє, що уряд вважає своїм досягненням у наповненні пенсійного фонду, - це посилення відповідальності за неоформлену людину, заборгованість або невідповідність посади і заробітної платні.За ці порушення працедавець може сплатити до 96 тисяч гривень штрафу, а у випадку недопущення інспектора до перевірки штраф може складати і 320 тисяч гривень.

Також пам’ятаємо про ініціативи уряду, що до обов’язкового платежу ЄСВ для фізичних осіб-підприємців. Навіть коли немає доходу, такий підприємець зобов’язаний сплатити 704 гривні щомісяця. Як результат з початку 2017-го року близько 300 тисяч ФОПів припинила свою діяльність. Чи допомогло це вивести з тіні доходи, поки не відомо. За нашоюінсайдерською інформацією,у новій законодавчій ініціативі Кабміну збільшуватимутьсяштрафні санкції за порушення.

Міністр соцполітики вважає високі штрафи досягненням і з його слів – тільки за січень було укладено на 30% більше договорів між працівником та роботодавцем, ніж за весь попередній звітний рік. Він також обурюється ініціативами окремих депутатів по зменшенню санкцій і каже, що це може знову повести гроші в тіньовий сектор. Про це він неодноразово наголошував у своїх інтерв’ю.

Володимир Гройсман на останньому засіданні кабміну дав вказівку осучаснити пенсійні виплати. Проте, за якою схемою і як це проходитиме,не відомо. Поки що озвучуються обіцянки зробити вищі пенсії тим,у кого більший робочий стаж. Утім, як і за якою схемою здійснюватиметься перерахунок, ці деталі поки невідомі загалу.

Але основною «страшилкою»для всіх українців лишається підвищення пенсійного віку. Пенсійний законопроект урядовці планують подати в парламент на початку травня цього року.

Як відомо, чіткий сигнал Україні для отримання чергового траншу МВФ дав директор Європейського департаменту Пол Томсон, сказавши:«Пенсії дуже-дуже низькі, їх реальний розмір був зменшений інфляцією. Є необхідність їх збільшення, але це повинно відбуватися паралельно з параметричними змінами у пенсійній системі, які дозволять відновити фінансову життєздатність.Таким чином, так, підвищення низького віку виходу на пенсію, підвищення ефективного пенсійного віку – критично важливо".

Зараз на телебаченні будь-який політик, котрий ратуватиме за непопулярну ідею підвищення віку виходу на пенсію або збільшення робочого стажу,зустрічатиме різку критику як з боку політичних суперників,так і виборців. І коли в повітрі витає примара перевиборів до парламенту, нікому не хочеться знижувати рейтинг своєї політсили. Недарма очевидно заговорили про можливість зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Можливо, це стане розмінною монетою у торгах за, пропоновану пенсійну реформу з підвищеннямпенсійного віку. У будь-якому з цих випадків нинішня влада планує наповнити бюджет і зменшити дефіцит пенсійного фонду, що зараз становить більше 140-ка мільярдів гривень.

Чи стане ця реформа до кінця завершеною й успішною? Питання риторичне.Втім, факт лишається фактом: поки жодна реформа у нас не доведена до логічного кінця, а в світовихрейтингах Україна залишається однією з найбідніших та корумпованіших. Арівень довіри громадян України до уряду критично низький.

Дмитро Білоненко