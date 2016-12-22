Переможців чемпіонату України із шашок визначили у Полтаві

22.12.2016 Поділитися

У полтавському готелі «Турист» завершився всеукраїнський чемпіонат із шашок.

Самі змагання проходили з 15 по 22 грудня. Усього було 11 турів, у яких найбільше перемог (8) здобув гросмейстер Юрій Анікєєв із Харкова, який і посів першу сходинку.

Друге місце посів Артем Іванов з Дніпра. На його рахунку 6 перемог та 5 нічиїх. Третє місце закріпив за собою вінничанин Василь Пікіняр, який здобув також 6 перемог, але від другої сходинки його віддалили 3 поразки.

У чемпіонаті також взяв участь і представник Полтавщини Володимир Пересичанський, але він зайняв лише передостанню, 11 сходинку, залишивши за собою лише івано-франківця Романа Залуцького.

Віктор Карпенко