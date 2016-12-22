Переможців чемпіонату України із шашок визначили у Полтаві
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У полтавському готелі «Турист» завершився всеукраїнський чемпіонат із шашок.
Самі змагання проходили з 15 по 22 грудня. Усього було 11 турів, у яких найбільше перемог (8) здобув гросмейстер Юрій Анікєєв із Харкова, який і посів першу сходинку.
Друге місце посів Артем Іванов з Дніпра. На його рахунку 6 перемог та 5 нічиїх. Третє місце закріпив за собою вінничанин Василь Пікіняр, який здобув також 6 перемог, але від другої сходинки його віддалили 3 поразки.
У чемпіонаті також взяв участь і представник Полтавщини Володимир Пересичанський, але він зайняв лише передостанню, 11 сходинку, залишивши за собою лише івано-франківця Романа Залуцького.
Віктор Карпенко