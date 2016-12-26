Переможців чемпіонату України з шашок нагородили у Полтаві
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25-го грудня у Полтаві завершився чемпіонат України з міжнародних шашок серед чоловіків та жінок.
У змаганнях також взяв участь і представник Полтавщини Володимир Пересичанський, але він зайняв лише передостанню, 11 сходинку, залишивши за собою лише івано-франківця Романа Залуцького.
В рамках турніру відбулися змагання з швидких шашок і з бліцу. Переможці чемпіонату визначалися з трьох програм: класичні шашки, швидкі шашки та бліц. Переможцями у цих програмах стали:
Віктор Карпенко