Переселенцям знадобиться підтвердження фактичного місця проживання

20.04.2017 Поділитися

Минулого тижня Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до статті 3 закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Відповідно до закону довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи виключена з переліку документів, в які вносяться відомості про місце перебування особи. Тепер переселенцям доведеться самостійно подбати про підтвердження свого місця проживання. До такого висновку прийшли експерти громадської ініціативи Олександра Клименка "Відновлення Донбасу".

На думку експертів ініціативи, цим законом справді узгоджені законодавчі норми, спрямовані на право вільного пересування й вільного вибору місця проживання для внутрішньо переміщених осіб. Але, на жаль, є і зворотна сторона медалі.

Як зазначила керівник ініціативи "Відновлення Донбасу" Олена Петряєва: "В Україні, що б не казали про свободу переміщення і вибір місця проживання, продовжує діяти інститут прив'язки до місця реєстрації при отриманні соціальних, медичних або освітніх послуг. Якщо переселенець не зможе підтвердити фактичну адресу проживання, йому можуть відмовити в оформленні пенсії і соціальних виплат, дитину не запишуть в садок або школу, а медичні послуги запропонують тільки на платній основі. Уникнути такої ситуації можна шляхом внесення змін до Постанови КМУ № 509, але це малоймовірно. Другий варіант, переселенцю після отримання довідки ТПО нового зразка потрібно також отримати будь-який документ, який підтвердить його адресу фактичного місця проживання. Для цього доведеться офіційно укладати договори оренди, реєструвати їх в органах місцевої влади або ЖЕДах, і чим це обернеться для переселенця й власника нерухомості - невідомо ".

Нагадаємо, що суть підписаного Президентом закону полягає в тому, що з довідки внутрішньо переміщеної особи виключена адреса проживання переселенця. Таким чином, норми закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» узгоджуються з нормами закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який є спеціальним у сфері регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування.