Перетворимо аптеки «Полтавафарму» в гастрономи?

26.04.2017 Поділитися

Засоби масової інформації вже писали про те, що голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький імовірно використовує комунальне підприємство облради «Полтавафарм» для свого збагачення, хоча формально нібито відійшов від багатомільйонного бізнесу, який мав до переходу на держслужбу.

Тоді мова йшла про мінеральну воду «Ельза» виробництва ТОВ «Спіко», співвласником якого раніше де-юре був наш Біленький. Поява саме цієї води у мережі аптек «Полтавафарм», тобто, підприємства, безпосередньо підпорядкованого облраді, дозволяє припустити, що де-факто Олександр Юрійович і нині має зиск з підприємства, яке випускає напої в Житомирській області.

Після скандалу вода «Ельза», через яку Біленького неодноразово тролили в соцмережах, і далі продається в аптеках «Полтавафарму».

Щойно надійшла інформація про те, що в «Полтавафарм» завезли велику партію нової продукції ТОВ «Спіко» - лимонад. Тільки завдяки ГО «Останній бастіон» поки що вона не з‘явилася в продажу.

Через «апетити» О.Біленького незабаром комунальні аптеки можуть перетворитися в звичайні гастрономи, де продається не лише мінвода, лимонад, а й кока-кола, ковбаса і консерви… Є вірогідність, що в аптеки незабаром надійде "лікувальна" цегла з цегельних заводів Олександра Юрійовича.