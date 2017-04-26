Перша сімейна молочна ферма

26.04.2017 Поділитися

У селі Бутенки Кобеляцького району створено першу сімейну молочну ферму «Скрильник», власниками якої є родина Владислава та Катерини Скрильників.

Нещодавно відбулося ознайомлення з роботою цього господарства. На зустріч із власниками ферми завітали голова Кобеляцької райдержадміністрації Таміла Шевченко, фахівці району й області та практикуючий фермер, спеціаліст з утримання тварин та реконструкції приміщення з Канади Жанн Філатро.

-Катерина за фахом інженер-механік, закінчила Полтавську аграрну академію. Владислав – юрист. Вони пробували себе реалізувати в різних професіях, але зупинили свій вибір на фермерстві, - розповідає батько родини, Бутенківський сільський голова Микола Скрильник. – До речі, у нашому роду ще за царських часів займалися тваринництвом. Наші предки були заможними селянами, тримали чимало худоби.

Сімейну ферму Владислав та Катерина Скрильники створили на базі кооперативу «Молочний світанок». Вони ретельно вивчили умови проекту «Розвиток молочарських кооперативів», подали заявку, пройшли відбір та стали його учасниками. А згодом як переможці отримали обладнання, завдяки якому було покращено умови утримання тварин.

Автоматична система напування корів, вентиляція повітря, освітлення та автоматизоване доїння поліпшило продуктивність поголів’я. А охолоджувач молока підвищив його якість та збільшив цінність продукту. На фермі створено троє робочих місць: дві доярки та робітник офіційно працевлаштовані.

Гість із Канади Жанн Філатро приїхав, щоб надати практичну допомогу власникам сімейної ферми щодо налагодження продуктивного виробництва. У далекому 1983 році разом із дружиною Жанн Філатро викупили у батьків ферму і господарювали на ній донедавна. Нині він на пенсії, а бізнес продав дітям, які у шостому поколінні продовжують справу предків. Виявляється, у Канаді така практика доволі звична, коли батьки продають своїм дітям бізнес, але кошти з обороту ферми вони не виймають, а залишають дітям у користування на 30 років. Це, у свою чергу, дає право батькам втрутитися у справи дітей у тому разі, коли нащадки допускатимуть помилки у веденні сімейного бізнесу. Тепер Жан Філантро та його дружина - провідні консультанти світових проектів підтримки сімейних ферм та молочних кооперативів і часті гості в Україні.

Під час спілкування пан Філантро розповів, що у Канаді закупівельна ціна молока 0,7 центів, а молоко у магазинах коштує 2 канадські долари. До речі, щоб змінити закупівельну ціну, асоціації та профсоюзи виробників і переробників країни збираються, обґрунтовують зміну вартості, і лише потім за згодою сторін приймають певне рішення. До слова, сімейна ферма Філантро входить до великого кооперативу виробників Канади, яке займає провідне місце в країні, має оборот понад 6 млрд. доларів на рік, впливає на формування політики уряду в тваринницькій галузі так, що з їхньою думкою рахується навіть уряд країни. Хоча підтримки, державних дотацій фермерам у Канаді немає.

Жанн Філантро переконаний, що в українських виробників за сімейними фермами та кооперацією у тваринницькій галузі велике майбутнє.

Після спілкування та обміну досвіду учасники зустрічі оглянули сімейну ферму «Скрильник», де утримується 30 корів. Гості мали можливість поспілкуватися з господарями та отримати відповіді на запитання, пов’язані із діяльністю сімейної ферми та перевагами від подальшої участі у проекті. Серед гостей сімейної ферми була і родина з села Кунівка, яка теж планує започаткувати свою справу. Хто знає, можливо наступну публікацію на цю тему готуватимемо вже на сімейній фермі родини Фесенків.

Олег Решетило

За матеріалами http://ng.pl.ua