Петиції полтавця про перевибори мера та депутатів визнали незаконними

19.05.2017 Поділитися

Під час чергової комісії з питань місцевого самоврядування народні обранці не підтримали ініціативу полтавця Володимира Романенка, який створив петицію із вимогою про перевибори міського голови та депутатського корпусу міськради. Автору петиції роз’яснять, що питання перевиборів не вирішується міською радою на підставі петиції.

Начальник юридичного управління міськвиконкому Інна Сорока зазначила, що це не є в межах повноважень ради, оскільки прийняття такого рішення через петицію не передбачене законодавством. Присутні депутати проголосували за відмову в публікації, один утримався.

У зв’язку з невідповідністю вимогам «Порядку розгляду електронних петицій», управлінню звернень громадян доручили підготувати відповідь ініціатору вищезазначених петицій щодо неможливості їх розміщення на офіційному сайті міської ради.

Віктор Карпенко