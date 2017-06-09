Під каблуком: начальник полтавської поліції Бех списав великі статки на дружину і її багатого батька

09.06.2017 Поділитися

Начальник ГУНП у Полтавській області Олег Бех задекларував 45 тис. доларів та півмільйона гривень готівки. До всього дорогі годинники, раритет, елітні авто. Вся готівка належить дружині керівника поліції Полтавській області — Катерині Щербатюк. При тому, що в 2015 році вона, згідно з декларацією, не отримувала дохід, повідомляє «Полтавщина», проаналізувавши е-декларацію головного поліцая області.

Олег Бех і його дружина

Начальник ГУНП в Полтавській області Олег Бех подав електронну декларацію, де вказав свої доходи за 2015 рік та майно, яке належить його родині. Як і у більшості декларацій чиновників, виявилось, що більшість коштовних речей перебуває у власності дружини декларанта.

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Загалом у дружини начальника поліції Полтавщини накопичилося 460 тисяч гривень та 45 тисяч доларів готівкою. За сьогоднішнім курсом, це близько 1,2 мільйона гривень. Також в її власності: автомобілі Mini Cooper та BMW X5, 2010 року випуску, антикваріат, ювелірні вироби та годинник марки «Rolex», придбаний ще в 2011 році. Вартість всього цього майна в декларації не вказана.

Олег Бех, в свою чергу, має в розпорядженні годинник марки «Breguet» та колекцію монет, також без зазначеної вартості.

З електронної декларації стало відомо, що всі три квартири, вказані головним поліцейським Полтавської області у березневій декларації, знаходяться у Києві. Земельна ж ділянка, площею 19 тисяч м², розташована у передмісті столиці.

Задекларована заробітна плата Олега Беха за 2015 рік — 120649 грн, тобто близько 10 тисяч гривень на місяць. Доходи дружини начальника поліції Полтавщини в декларації не вказані.

Начальник поліції Полтавщини пояснив великі статки своєї дружини тим, що вона працює у банківський сфері і в неї багатий батько.

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