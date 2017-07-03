Під Верховну Раду стягнули військову бронетехніку

03.07.2017 Поділитися

Техніку під будівлю ВР завезли рано вранці 3 липня, повідомляє «УНІАН». На подвір'я Верховної Ради рано вранці 3 липня завезли бронетехніку. Про це повідомив директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой на сторінці у Facebook.

«У двір Верховної Ради України щойно заїхала бронетехніка. 07.10 ранку, 3 липня 2017 року. До чого готуємося? Може похвалитися виставковими зразками досягнень оборонної промисловості? Або проштовхнути русифікаторські закони про мову і про освіту? Або Банкова готує якийсь «сюрприз»?», - підписав фотографії Ніцой.

Зазначимо, що з 3 липня Регламентний комітет Верховної Ради розглядатиме прокурорські подання на позбавлення недоторканності депутатів Андрія Лозового, Євгенія Дейдея, Борислава Розенблата, Олеся Довгого, Максима Полякова і Михайла Добкіна.