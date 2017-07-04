Підприємство Жеваго продовжує труїти жителів Кременчука

04.07.2017 Поділитися

Ввечері і вночі на службу допомоги мера кременчужанам надходили масові звернення з різних частин міста щодо неприємного запаху в повітрі. Люди скаржились на хімічний запах та запах газу, повідомляє «КременчугToday».

Як повідомили на ПАТ «Кременчукгаз», витоку газу не було. Також, за повідомленням диспетчерів підприємств північного промислового вузла, технологічний процес був в нормі.

Смердить горілою резиною! Спасибі сажевому (Кременчуцький завод технічного вуглецю – ред.), — писали обурені люди в коментарях.

Наразі відділ екології зясовує, хто спричив черговий сморід в місті.

Як раніше повідомляв «КременчукТodaу», сажовий завод змушений встановити нову систему очищення. Нещодавно біля санітарної зони заводу техвуглецю зашкалювали небезпечні хімічні речовини. Так, були зафіксовані перевищення по сірководню і фенолу. І чим ближче до санітарної зони КЗТУ проводились заміри, тим більше шкідливих речовин знаходили в повітрі.

За інформацією у відкритих джерелах, станом на 2014 рік до основних інтересів Жеваго входили Кременчуцький завод технічного вуглецю, банк «Фінанси та Кредит» (входить до TOP-20 найбільших банків України за розміром активів), Білоцерківська ТЕЦ, Стахановський вагонобудівний завод, Стахановський завод технічного вуглецю, Toledo Mining Corporation та ін.

Олег Підгорний