Підсумки роботи Федерації футболу підбили у Полтаві

23.12.2016 Поділитися

У галереї мистецтв імені Ярошенка провели конференцію, присвячену підсумкам роботи Федерації футболу Полтавської області.

Делегати від футбольних клубів області розповіли про досягнення їхніх команд. Серед найбільших здобутків федерації виділяють реконструкцію стадіону «Динамо», результатами якої стали: зміна покриття футбольного поля з натурального на штучне, зведення трибун на 500 місць та облаштування тренерських лавок. Відтепер на стадіоні проводять матчі не лише місцевого, обласного, а й всеукраїнського рівня.

Також Голова комітету арбітрів Оксана Єрмакова розповіла про неетичне ставлення гравців команд до арбітрів.

– Обурює те, що гравцям дозволяється лайка у бік суддів, а арбітри не можуть нічого сказати у відповідь. Пропоную подати запит на всеукраїнську федерацію футболу, аби забезпечити покарання і попередити випадки неетичної поведінки з боку футболістів – сказала Оксана Єрмакова.

Серед втрат року називають зняття посеред чемпіонату області одразу трьох команд: «Фламінго» (Горішні Плавні), «Колос» (Дмитрівка) і ФК «Оржиця».

Віктор Карпенко